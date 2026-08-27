Pe scurt: Câinii de serviciu Easy și Tif au demonstrat eficiență în căutarea unei persoane dispărute în județul Vâlcea, alături de polițiștii sibieni. Misiunea a avut loc în condiții dificile de teren.

Două echipe formate din polițiști sibieni și câinii lor de serviciu au participat la o misiune de căutare a unei persoane dispărute în zona Crețeni, județul Vâlcea, în perioada 25–26 august 2026.

Potrivit Centrului Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu, agent principal de poliție Băltean Vlad, împreună cu câinele de serviciu Easy, și agent șef principal de poliție Opriș Alexandru, alături de câinele Tif, au acționat sub coordonarea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

Easy și Tif sunt câini de serviciu specializați în biodetecție, antrenați pentru detectarea și localizarea resturilor umane, inclusiv în zone greu accesibile și în condiții dificile de teren.

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Căutările s-au desfășurat într-o zonă cu vegetație deasă, la marginea unei suprafețe împădurite, unde experiența conductorilor și colaborarea dintre structurile participante au fost esențiale pentru succesul operațiunii.

Reprezentanții Centrului Chinologic au subliniat că pregătirea câinilor de serviciu, încrederea dintre conductor și animal, precum și munca în echipă au fost factori decisivi în îndeplinirea obiectivelor misiunii.

Echipele Vlad & Easy și Alexandru & Tif au fost felicitate pentru profesionalism, perseverență și implicare în această acțiune dificilă.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a coordonat întreaga operațiune, la care au participat mai multe structuri specializate. Câinii de serviciu ai Centrului Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu sunt recunoscuți pentru eficiența lor în misiuni de căutare și salvare, fiind implicați frecvent în acțiuni similare la nivel național.

Care a fost misiunea

Misiunea a fost căutarea unei persoane sau a unui presupus cadavru dispărut încă din anul 2022. În cadrul activităților, anchetatorii vâlceni au beneficiat și de sprijinul a două echipe canine din cadrul structurilor de poliție din Sibiu.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul verii anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, în prezent în vârstă de 32 de ani.

Într-una dintre nopțile lunii august 2022, bărbatul de 32 de ani s-ar fi deplasat la locuința victimei, unde ar fi ucis-o prin aplicarea mai multor lovituri cu un ciocan în zona capului.

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