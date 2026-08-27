Pe scurt: Românii vor putea urmări o eclipsă parțială de Lună la final de august 2026, cu faze vizibile înainte de răsărit. Descoperă la ce oră începe și unde ai cele mai bune șanse să vezi spectacolul ceresc.

În noaptea de 27 spre 28 august 2026, cerul va oferi un spectacol astronomic rar: o eclipsă parțială de Lună, vizibilă și din România, dacă vremea va permite.

Potrivit Digi24.ro, evenimentul va putea fi urmărit în special din zonele cu orizont vestic deschis, unde Luna va rămâne vizibilă cât mai mult timp înainte de apus.

Eclipsa începe la ora 04:24 și va fi vizibilă parțial din România

Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, a explicat că eclipsa de Lună va începe să fie vizibilă în jurul orei 04:24, când Luna intră în penumbra Pământului.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

De la ora 05:34, satelitul natural va pătrunde în umbra planetei noastre, moment în care schimbările de luminozitate și culoare devin evidente. Maximul eclipsei este calculat pentru ora 07:13, însă acesta nu va putea fi observat din București, deoarece Luna va apune în jurul orei 06:30.

În vestul țării, fenomenul poate fi urmărit pentru o perioadă mai lungă. De exemplu, la Timișoara, Luna va apune în jurul orei 06:55, ceea ce permite observarea unei părți mai mari a eclipsei. Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu vizibilitate bună spre orizontul vestic, pentru a urmări cât mai mult din eveniment.

O eclipsă de Lună apare atunci când Pământul se interpune între Soare și satelitul său natural, proiectând o umbră pe suprafața Lunii. Lumina solară formează în spatele Terrei o zonă întunecată, ce poate ajunge la 1,4 milioane de kilometri, în timp ce distanța medie dintre Pământ și Lună este de aproximativ 380.000 de kilometri.

Pe parcursul eclipsei, discul lunar își pierde treptat din strălucire și poate căpăta nuanțe roșiatice sau brun-roșcate, în funcție de cât de multă lumină solară este filtrată prin atmosfera terestră.

Tranziția nu este bruscă, deoarece Luna trece mai întâi prin penumbră, unde lumina solară este blocată doar parțial, apoi prin umbra centrală, unde fenomenul devine spectaculos.

Termenul astronomic „sizigie” descrie alinierea pe aceeași linie a trei sau mai multe corpuri cerești. În cazul eclipsei de Lună, Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar planeta noastră proiectează umbra asupra satelitului său. O configurație similară apare și la eclipsa de Soare, când Luna se află între Soare și Pământ.

Durata și vizibilitatea eclipsei la nivel global

Întregul fenomen va dura aproximativ 5 ore și 3 minute, iar traversarea umbrei propriu-zise va ține circa 3 ore și 18 minute. Eclipsa va putea fi urmărită în întregime din America de Nord și America de Sud. În Europa și Africa, inclusiv România, fenomenul va fi vizibil doar parțial, deoarece Luna va apune înainte de finalul tuturor etapelor.

În România, pot fi observate începutul eclipsei și momentul în care Luna pătrunde în umbra Pământului, însă maximul nu va fi vizibil, deoarece satelitul va coborî sub orizont înainte de această fază.

Recomandări pentru observarea eclipsei și instrumente utile

Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu orizont vestic cât mai liber, pentru a evita ca Luna să fie ascunsă de clădiri, dealuri sau copaci înainte de apus. Un punct de observație neobstrucționat spre vest va permite urmărirea unei porțiuni cât mai mari din eclipsa de Lună.

Fenomenul poate fi observat cu ochiul liber, fără echipamente speciale. Pe măsură ce Luna traversează umbra Pământului, își va schimba treptat luminozitatea și poate căpăta nuanțe roșiatice, vizibile cu ușurință. Pentru cei pasionați de astronomie, un binoclu, o lunetă sau un telescop pot oferi detalii suplimentare despre suprafața lunară și culorile din timpul eclipsei.