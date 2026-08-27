Pe scurt: Tema „Lumină / Enlightenment” va inspira programul artistic al FITS 2027. Festivalul continuă tradiția de a alege concepte puternice pentru fiecare ediție.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a anunțat joi, 27 august 2026, tema ediției din 2027: „Lumină / Enlightenment”.

Potrivit organizatorilor, conceptul ales vorbește despre puterea de a pune în valoare prin lumină, despre cunoaștere, iluminare, instruire, culturalizare, educare, revelare și trezire, având ca simbol chiar scena de teatru.

Cea de-a 34-a ediție a FITS se va desfășura între 18 și 27 iunie 2027 la Sibiu. Organizatorii subliniază că fiecare ediție a festivalului este construită în jurul unei teme generoase, care inspiră întreaga planificare artistică și programul evenimentelor.

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De-a lungul anilor, FITS a propus publicului teme diverse, reflectând preocupările și valorile culturale ale momentului.

Printre temele anterioare se numără: „Toleranță” (1995), „Violență” (1996), „Identitate Culturală” (1997), „Legături” (1998), „Creativitate” (1999), „Alternative” (2000), „Provocări” (2001), „Punți” (2002), „Mâine” (2003), „Moșteniri” (2004), „Semne” (2005), „Împreună?!” (2006), „Next” (2007), „Energii” (2008), „Inovații” (2009), „Întrebări” (2010), „Comunități” (2011), „Crize. Cultura face diferența” (2012), „Dialog” (2013), „Unicitate în diversitate” (2014), „Growing smart/ Smart growing” (2015), „Construind încredere” (2016), „Iubire” (2017), „Pasiune” (2018), „Arta de a dărui” (2019), „Puterea de a crede” (2020), „Construim speranță împreună” (2021), „Frumusețe” (2022), „Miracol” (2023), „Prietenie” (2024), „Mulțumesc” (2025) și „Suflet” (2026).

Organizatorii FITS subliniază că tema „Lumină / Enlightenment” va sta la baza selecției spectacolelor și a evenimentelor din 2027, continuând tradiția festivalului de a aduce în prim-plan concepte cu impact cultural și social. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România și Europa, atrăgând anual mii de spectatori și artiști din întreaga lume.