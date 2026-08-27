Ghid practic: cum pot transforma dronele logistica de livrare în România

Un colet livrat în 15 minute, fără ambuteiaje și fără emisii directe de carbon. Dronele de livrare trec de la faza de testare la operațiuni logistice reale în România, existând deja primele proiecte funcționale pe piața locală.

Acest ghid prezintă modul în care funcționează livrarea cu drone în România, cadrul de reglementare aplicabil și pașii prin care companiile pot utiliza această tehnologie.

Unde se află România în livrările cu drone?

Primul pas concret a fost făcut în logistica medicală, domeniu în care transportul rapid oferă un avantaj critic.

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În noiembrie 2023, MedLife și Skyy Network au lansat o rețea de transport aerian al probelor biologice:

Ruta pilot din Bihor : circuit de circa 120 km între localități din județ și Oradea;

Reducere de până la 50% a timpului de tranzit;

Rezultate în aceeași zi pentru pacienți.

În vara următoare, parteneriatul a asigurat transportul probelor recoltate la festivalul Electric Castle direct către laborator cu drone Eiger.

Evoluții comerciale pe piața locală

Tehnologia dronelor este adoptată și în alte segmente comerciale:

Acord de reprezentanță exclusivă pentru tehnologia IFODRONE în România;

Parteneriat între Letus Capital S.A. și Intelldrones din Râșnov;

Soluții adresate atât sectorului militar , cât și celui civil .

Aceste acorduri confirmă dezvoltarea infrastructurii tehnologice și comerciale pentru drone pe piața locală.

Ce reguli europene guvernează zborul dronelor comerciale?

Integrarea dronelor în logistica uzuală depinde direct de cadrul legislativ. Uniunea Europeană reglementează acest domeniu prin două acte principale:

Regulamentul (UE) 2019/947

Stabilește categoriile de operare: „open” , „specific” și „certified” ;

Definește procedurile pentru autorizare, competențe de pilotaj și evaluarea riscurilor operaționale;

Standardele STS-01 (zbor vizual deasupra unor zone controlate la sol) și STS-02 (zbor dincolo de raza vizuală a pilotului) simplifică autorizarea operatorilor.

Regulamentul (UE) 2021/664

Introduce conceptul de spațiu aerian U-space ;

Stabilește serviciile digitale obligatorii: identificare electronică, managementul traficului și managementul strategic al conflictelor de zbor.

Ce se aplică în România?

Element de reglementare Aplicabilitate Rol pentru livrări Regulamentul (UE) 2019/947 Din 2021, cu actualizări Categoriile și procedurile de operare STS-01 / STS-02 Din 2024 Autorizarea rutelor repetitive U-space (Regulamentul UE 2021/664) Din ianuarie 2023 Management digital al traficului aerian Remote ID Din ianuarie 2024 Identificare și monitorizare în timp real

Organisme responsabile:

AACR : gestionează registrul național al operatorilor UAS;

ROMATSA : publică zonele geografice aeronautice și condițiile de zbor.

Sistemul Remote ID este obligatoriu din ianuarie 2024 pentru toate dronele care poartă marcaj de clasă, fiecare aparat transmițând un identificator digital unic și poziția în timp real.

Siguranța aeriană și percepția publică

Spațiul aerian românesc este influențat direct de contextul de securitate regional, fiind înregistrate incidente de frontieră:

O dronă militară rusească a lovit o clădire de locuințe din Galați, provocând rănirea a două persoane și evacuarea a circa 70 de locatari;

28 de încălcări ale spațiului aerian românesc de la începutul conflictului din Ucraina;

47 de fragmente de drone identificate pe teritoriul României.

De ce este importantă separarea clară a zborurilor?

Separarea strictă între zborurile civile autorizate și aparatele neautorizate se realizează prin trei mecanisme:

Remote ID : identificare digitală și urmărire în timp real;

Spațiul U-space : management digital integrat al traficului aerian de joasă altitudine;

Zone geografice UAS : delimitare strictă a spațiilor aeriene permise și restricționate.

Arhitectura europeană este concepută pentru a asigura trasabilitatea curieratului aerian civil și deconflictualizarea față de traficul aerian convențional.

Unde are sens economic livrarea cu drone?

Modelul de operare se structurează pe două segmente logistice distincte:

Segment Distanță Capacitate Aplicație Middle-mile 50-300 km Platforme cargo mari Conectare între depozite și micro-huburi Last-mile 6-15 km 1-3 kg Multirotoare electrice către clientul final

Avantajul rețelei de lockere

Rețeaua extinsă de lockere din România oferă o infrastructură potrivită pentru logistica aeriană:

Asigură puncte de colectare fixe, standardizate și securizate;

Poate funcționa ca nod logistic pentru decolarea și aterizarea aparatelor;

Modelul locker-to-locker limitează riscurile asociate survolului deasupra zonelor populate;

Automatizează transferul coletului către destinatar.

Condiții în care costul per livrare cu drona devine competitiv față de transportul rutier:

Trasee rurale cu infrastructură rutieră deficitară;

Zone urbane cu trafic blocat;

Expedieri urgente în care timpul de tranzit este prioritar.

Impactul asupra mediului

Utilizarea dronelor electrice aduce avantaje directe de sustenabilitate:

Reducerea numărului de vehicule terestre utilizate pe ultimul kilometru;

Scăderea emisiilor directe de CO₂ pe colet transportat;

Motoare electrice cu amprentă fonică redusă și acumulatori de generație nouă.

Limitările privind durata de viață a bateriilor și zgomotul rotoarelor rămân aspecte în curs de optimizare tehnică.

Ce obstacole rămân și cum pot fi depășite?

Condițiile meteorologice

Dronele de tip last-mile sunt limitate de vânt puternic și precipitații;

Necesită menținerea unor soluții logistice terestre de rezervă;

Impun integrarea prognozelor meteorologice în timp real direct în planul de zbor.

Infrastructura digitală U-space

Necesită automatizarea rutelor și implementarea de sisteme geofencing dinamice;

Depinde de interoperabilitatea tehnică cu sistemele de management ROMATSA;

Solicită analize de risc detaliate (metodologia SORA) și coordonare cu AACR pentru zboruri în zone urbane.

Acceptarea publică

Îngrijorările utilizatorilor vizează zgomotul, protecția vieții private și siguranța zborului. Răspunsurile tehnice includ:

Monitorizarea permanentă prin Remote ID;

Publicarea transparentă a coridoarelor de zbor;

Preluarea și predarea coletelor exclusiv în perimetre securizate;

Demonstrarea utilității prin transportul medical de urgență.

Ce poate face industria locală în prezent?

Pentru companii de curierat și platforme e-commerce:

Proiecte pilot pe rute fixe : legături regulate între depozite centrale și lockere periurbane sau între farmacii și puncte rurale;

Operare conform STS-02 : proceduri standardizate dincolo de raza vizuală (BVLOS), cu observatori de spațiu aerian;

Validare digitală a livrării : lockere cu senzori de recepție, coduri unice și înregistrare securizată.

Pentru retaileri:

Introducerea opțiunii de livrare aeriană pentru colete sub 2 kg în zone greu accesibile;

Utilizarea unor ambalaje ușoare, standardizate pentru zbor;

Integrarea fluxurilor de comenzi cu rețelele existente de lockere.

Pentru autorități:

Delimitarea primelor zone U-space în proximitatea marilor centre economice;

Elaborarea ghidurilor operaționale de autorizare pentru operatorii comerciali;

Integrarea datelor aeronautice în platforme digitale accesibile.

Perspective operaționale

Dezvoltarea transportului comercial cu drone în România se bazează pe trei elemente deja existente:

Operațiuni locale funcționale (proiectele MedLife și transportul dedicat la Electric Castle);

Reglementări europene aplicabile direct (standardele STS-01, STS-02 și regulamentele U-space);

Rețea națională densă de lockere , utilizabilă ca infrastructură la sol.

Extinderea comercială a acestui canal depinde de stabilirea de rute fixe, securizarea spațiilor de aterizare și integrarea procedurală cu sistemul aeronautic național.

Ecolet.ro este o platformă tehnologică de gestionare a expedierilor naționale și internaționale, parte a grupului Alsendo.

Servicii principale:

Expedierea coletelor către orice localitate din România;

Servicii de curierat internațional;

Comparator integrat de tarife între curieri parteneri;

Generare de scrisori de transport (AWB) și procesare de comenzi multiple.

Curieri parteneri:

FAN Courier

DPD

Urgent Cargus

Dragon Star

Pall-Ex România (transport de marfă pe paleți)

Integrări e-commerce:

Conectare cu Shopify și WooCommerce;

Import automat al comenzilor;

Sincronizarea statusurilor de livrare în timp real.

Condiții de utilizare:

Fără contract obligatoriu;

Tarife competitive negociate;

Expedieri fără volume minime impuse.