Șeful Organizației Patronale HoReCa Sibiu cere ca noul regulament pentru terasele din oraș, aprobat în ședința din 27 august de consilieri, să fie modificat. Acesta a prezentat motivația în fața aleșilor locali.

Operatorii economici care vor să folosească terenurile orașului pentru amenajarea de terase vor trebui să respecte un nou regulament. Acesta a fost aprobat, joi, de consilierii locali. Principala modificare adusă regulamentului este aceea că închirierea terenului pentru amplasarea teraselor sezoniere se va realiza prin licitație publică, prețul de pornire la licitație fiind de 2 lei/mp/zi.

Închirierea terenurilor pentru terase va fi valabilă începând cu data semnării contractului pe o perioadă de 2 ani, cu posiblitatea prelungirii prin acordul părților. „Prin excepție, pentru terasele sezoniere prevăzute fără sisteme de închidere pe timpul iernii, durata minimă a închirierii este de 14 luni pe durata a 2 ani consecutivi (respectiv 7 luni/an calendaristic). Pentru lunile care exced contractului de închirierea, acestea se vor ridica de pe domeniul public”, se arată în noul regulament.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Citește regulamentul AICI.

Remus Mocanu, șeful Organizației Patronale HoReCa Sibiu, consideră că operatorii economici sunt dezavantajați de acest nou regulament. El a explicat, în fața consilierilor locali, că nu doar patronii localurilor care au terase vor avea de suferit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: HoReCa Sibiu cere modificarea noului regulament pentru terase: „Nu e benefic nici pentru operatori, nici pentru oraș” — VIDEO

„Considerăm necesară modificarea regulamentului privind terasele sezoniere. Activitatea acestor operatori are caracter sezonier, existând perioade cu încasări ridicate, în special lunile cu flux turistic, dar și perioade în care veniturile scad semnificativ. În aceste condiții, este dificil ca un operator să susțină costurile unei suprafețe extinse închiriate pentru o perioadă de minim 7 luni, chiar dacă în anumite luni aceasta este utilizată foarte puțin. Propunerea noastră este ca un singur perimetru să poată fi împărțit în două suprafețe. Suprafața principală, închiriată pentru minim 7 luni, și suprafața suplimentară, închiriată pentru minim 3 luni, în perioadele în care există cerere și condiții favorabile. Această suprafață suplimentară ar urma să fie atribuită prin licitație publică. Această soluție este importantă pentru zone ca și Piața Schiller, Piața Huet, Piața Aurarilor, care sunt zone reprezentantive ale orașului, însă în lunile reci, o terasă de dimensiuni mari, utilizată foarte puțin, nu este benefică nici pentru operatori, dar nici pentru imaginea centrului istoric care ar arăta dezolant”, a precizat Remus Mocanu.

Reprezentantul HoReCa a atras atenția asupra riscurilor pe care și le asumă operatorii economici. Unii ar putea mări prețurile în perioadele aglomerate pentru a se putea susține financiar în perioadele fără clienți, pe când alții ar putea închide de tot terasele.

„În prezent operatorul are două opțiuni: fie suportă costul unei suprafețe mari pe o perioadă 7 luni, chiar și atunci când activitatea este redusă și majorează prețurile în lunile profitabile pentru a compensa prin preț pierderile din perioadele acelea, sau nu mai deschid deloc și rămân închise. Considerăm că propunerea noastră este legală, justă și rezonabilă, fiind o soluție de bun simț, care ține cont de interesele tuturor celor implicați, ale operatorilor economici, ale primăriei, ale locuitorilor și ale orașului”, a adăugat acesta.

Președintele ședinței i-a transmis reprezentantului HoReCa din Sibiu că va primi un răspuns în scris.