Un incendiu a izbucnit joi dimineață, în jurul orei 05:30, la o anexă gospodărească și la acoperișul unei case din localitatea Richiș.
▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu în zori la Richiș: flăcările au distrus o anexă și au ajuns la acoperișul unei case / fot video — VIDEO
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului Mediaș. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore, timp în care focul a distrus în totalitate anexa gospodărească și a afectat acoperișul casei.
„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la anexă și la acoperișul casei. În urma incendiului, anexa gospodărească a ars în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, fiind afectate și bunurile din interior. De asemenea, acoperișul casei a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 50 mp, fiind degradate bucătăria, o baie și o cameră. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu au fost victime”, a transmis ISU Sibiu.
Anexa gospodărească a fost distrusă în totalitate, iar bunurile aflate în interior au fost afectate. Incendiul a afectat aproximativ 50 de metri pătrați din acoperișul casei, precum și bucătăria, o baie și o cameră.
Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
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