Într-un oraș în care aglomerația pune adesea la încercare nervii șoferilor, o intersecție intens circulată din municipiul Sibiu demonstrează că siguranța rutieră este posibilă. Datele oficiale scot la iveală un bilanț surprinzător pentru intersecția dintre Șoseaua Alba Iulia și strada Ștrandului: niciun eveniment rutier major în ultimii șase ani și jumătate.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu prezintă o statistică liniștitoare pentru șoferii care tranzitează zona Șoseaua Alba Iulia – strada Ștrandului. În perioada 1 ianuarie 2020 – 13 august 2026, în această intersecție nu a fost înregistrat absolut niciun accident rutier care să se fi soldat cu persoane rănite grav sau decedate.

Graba strică treaba: neacordarea priorității, singurul „inamic”

Deși tragediile lipsesc cu desăvârșire, calmul este uneori perturbat de graba la volan. Conform IPJ Sibiu, cauza principală a puținelor incidente înregistrate aici este neacordarea priorității de trecere autovehiculelor.

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Privind retrospectiv, bilanțul este unul extrem de redus pentru o arteră principală: în mai bine de șase ani, au avut loc doar 4 accidente ușoare. „În perioada 01.01.2020 – 13.08.2026, la intersecția străzilor Ștrandului și Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, s-au produs 4 accidente rutiere ușoare în urma cărora 5 persoane au fost rinite ușor”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Pe ani, situația se prezintă astfel:

2026: 1 accident rutier soldat cu rănirea unei persoane, produs în 3 august;

2022: 2 accidente rutiere ușoare soldate cu rănirea a 3 persoane;

2021: 1 accident rutier soldat cu rănirea unei persoane.

Când vine vorba exclusiv de table îndoite, evidențele Biroului Rutier Sibiu arată un singur eveniment cu pagube materiale soluționat la nivelul instituției anul acesta. Totuși, polițiștii atrag atenția că cifra s-ar putea să nu reflecte întregul tablou din teren, având în vedere că mulți șoferi preferă să își rezolve tamponările prin încheierea unui constat amiabil, scutind astfel drumul la secție.

Care este „rețeta” siguranței

Secretul acestui record pozitiv pare să stea în organizarea inteligentă a traficului. Reprezentanții poliției explică faptul că semaforizarea trecerii pentru pietoni din proximitate este un factor cheie.

„Semaforizarea existentă în zona intersecției Șoseaua Alba Iulia cu strada Ștrandului, respectiv semaforizarea trecerii pentru pietoni amplasate în proximitatea acesteia, contribuie la desfășurarea în condiții de siguranță a traficului și facilitează efectuarea virajului la stânga, cu efect asupra fluidizării circulației în zonă. Totodată, configurația actuală a zonei oferă o alternativă pentru participanții la trafic, care utilizează strada Poet Vasile Cârlova, contribuind la preluarea și distribuirea traficului și, implicit, la decongestionarea circulației în zona intersecției Șoseaua Alba Iulia – strada Poet Vasile Cârlova”, au explicat reprezentanții IPJ Sibiu.

