Lacurile naturale de la Ocna Sibiului rămân deschise pentru sibienii și turiștii care vor să profite de ultimele zile de vară, iar tarifele se micșorează de la 1 septembrie.
Începând cu 1 septembrie, tarifele de acces vor fi reduse, astfel încât cei care aleg să își petreacă timpul liber la Ocna Sibiului să se poată bucura de o zi de relaxare la un preț mai mic. Astfel, de la începutul lunii septembrie, un bilet pentru adulți va costa 20 de lei, iar pentru copii 10 lei.
Noua conducere a Lacurilor Ocna Sibiului spune că sezonul va continua atât timp cât vremea va permite. Directorul Ioan Popa precizează că decizia privind menținerea deschisă a complexului va depinde în primul rând de condițiile meteo.
„Până când ne ajută Dumnezeu, să țină vreme. În funcție de timp, depindem de timpul de afară. Dacă ținem până la sfârșitul lunii, Doamne ajută”, a spus Ioan Popa, noul director al Lacurilor Ocna Sibiului.
Sezonul estival a adus un număr important de vizitatori la Ocna Sibiului, în special în zilele de weekend. Potrivit conducerii, în perioadele aglomerate, aproximativ 4.500 de oameni au ajuns la lacuri într-un singur weekend.
Și în timpul săptămânii, numărul celor care au ales Ocna Sibiului pentru o zi de relaxare a fost unul bun. Media zilnică s-a situat, în perioadele obișnuite, în jurul valorii de 1.500-2.000 de persoane.
„Au fost weekenduri cu mai mulți oameni. În timpul săptămânii a fost bine, o medie de 1.500-2.000 de oameni pe zi. În fiecare weekend au fost în jur de 4.500 de oameni. Trebuie să vedem situația după 1 septembrie”, a mai declarat Ioan Popa.
Rămâne de văzut câți sibieni vor profita de tarifele mai mici în prima parte a toamnei. Dacă temperaturile vor rămâne ridicate, Lacurile Ocna Sibiului ar putea continua să fie o destinație atractivă și după încheierea oficială a sezonului de vară.
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