Lacurile naturale de la Ocna Sibiului rămân deschise pentru sibienii și turiștii care vor să profite de ultimele zile de vară, iar tarifele se micșorează de la 1 septembrie.

Începând cu 1 septembrie, tarifele de acces vor fi reduse, astfel încât cei care aleg să își petreacă timpul liber la Ocna Sibiului să se poată bucura de o zi de relaxare la un preț mai mic. Astfel, de la începutul lunii septembrie, un bilet pentru adulți va costa 20 de lei, iar pentru copii 10 lei.

Noua conducere a Lacurilor Ocna Sibiului spune că sezonul va continua atât timp cât vremea va permite. Directorul Ioan Popa precizează că decizia privind menținerea deschisă a complexului va depinde în primul rând de condițiile meteo.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Până când ne ajută Dumnezeu, să țină vreme. În funcție de timp, depindem de timpul de afară. Dacă ținem până la sfârșitul lunii, Doamne ajută”, a spus Ioan Popa, noul director al Lacurilor Ocna Sibiului.

Sezonul estival a adus un număr important de vizitatori la Ocna Sibiului, în special în zilele de weekend. Potrivit conducerii, în perioadele aglomerate, aproximativ 4.500 de oameni au ajuns la lacuri într-un singur weekend.

Și în timpul săptămânii, numărul celor care au ales Ocna Sibiului pentru o zi de relaxare a fost unul bun. Media zilnică s-a situat, în perioadele obișnuite, în jurul valorii de 1.500-2.000 de persoane.

„Au fost weekenduri cu mai mulți oameni. În timpul săptămânii a fost bine, o medie de 1.500-2.000 de oameni pe zi. În fiecare weekend au fost în jur de 4.500 de oameni. Trebuie să vedem situația după 1 septembrie”, a mai declarat Ioan Popa.

Rămâne de văzut câți sibieni vor profita de tarifele mai mici în prima parte a toamnei. Dacă temperaturile vor rămâne ridicate, Lacurile Ocna Sibiului ar putea continua să fie o destinație atractivă și după încheierea oficială a sezonului de vară.