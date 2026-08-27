Pe scurt:
Strada Tomis din Cartierul Tineretului va beneficia de rețele noi de apă și canalizare, după semnarea contractului cu MGM Construcții Generale SRL. Lucrările vor dura patru luni și includ și refacerea drumului.
Primăria Sibiu a anunțat că miercuri, 26 august 2026, că a semnat contractul de lucrări pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pe strada Tomis, în Cartierul Tineretului.
Contractul a fost atribuit firmei MGM Construcții Generale SRL, iar valoarea investiției se ridică la 927.000 lei, sumă alocată din bugetul local.
Proiectul vizează un sector de aproximativ 300 de metri, situat între pârâul Rossbach și strada Luxemburg. În prezent, strada Tomis dispune doar parțial de aceste utilități, în special în zona dinspre strada Deventer, unde sunt concentrate majoritatea locuințelor.
Primarul Astrid Fodor a declarat: „Strada Tomis dispune parțial de apă și canalizare, în partea dinspre strada Deventer, unde sunt concentrate locuințele. Odată cu extinderea construcțiilor pe restul străzii, asigurăm aceste facilități și pentru cei care locuiesc aici”.
După emiterea ordinului de începere a lucrărilor, constructorul va avea la dispoziție patru luni pentru a finaliza toate etapele proiectului. Printre lucrările prevăzute se numără amenajarea rețelei de distribuție a apei potabile, inclusiv realizarea de branșamente la proprietăți, precum și amenajarea rețelei menajere pe sectorul vizat, cu racorduri la proprietăți.
De asemenea, proiectul include realizarea racordurilor aferente rețelei de canalizare pluvială, astfel încât întreaga zonă să beneficieze de infrastructura necesară pentru evacuarea apelor pluviale.
La finalul lucrărilor, structura rutieră și trotuarul afectate de intervenții vor fi refăcute, astfel încât circulația și accesul pietonal să fie readuse la starea inițială.
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