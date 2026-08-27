Pe scurt: Bougainville se pregătește să devină independentă, după ce 97,7% dintre locuitori au votat pentru separare. Parlamentul din Papua Noua Guinee dezbate acum ratificarea rezultatului.

Parlamentul din Papua Noua Guinee a început să analizeze rezultatele referendumului organizat în regiunea Bougainville, unde 97,7% dintre locuitori s-au pronunțat în favoarea independenței.

Potrivit Mediafax, votul nu a avut caracter obligatoriu din punct de vedere legal, însă rezultatul său ar putea duce la apariția unei noi țări pe harta lumii.

Bougainville este o regiune autonomă cu aproximativ 370.000 de locuitori, răspândiți pe două insule principale și mai multe insule mici. Procesul de organizare a referendumului a fost precedat de ani de negocieri între guvernul național și autoritățile regionale, relatează Reuters.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pentru ca rezultatele referendumului să intre în vigoare, parlamentul din Papua Noua Guinee trebuie să le ratifice printr-un vot separat. Cele două părți au convenit, în luna august 2026, ca dezbaterea parlamentară să înceapă joi, 27 august 2026. Data exactă a votului final nu a fost încă anunțată.

Liderii din Bougainville au stabilit un calendar clar pentru tranziție: regiunea dorește să obțină o autonomie extinsă până în septembrie 2027 și independență deplină până în 2030. Acest proces ar transforma Bougainville într-una dintre cele mai noi țări din lume, dacă va fi ratificat de parlament.

Rădăcinile mișcării de independență: mină de cupru, război civil și negocieri îndelungate

Dorința de separare a Bougainville are rădăcini adânci, legate de nemulțumiri istorice privind veniturile generate de mina de cupru și aur Panguna, care este închisă în prezent. La aceste tensiuni s-a adăugat un război civil care a durat zeci de ani și a provocat moartea a mii de persoane.

Acordul de pace care a pus capăt conflictului a fost semnat în 2001 și a inclus și o înțelegere privind amânarea unui referendum pentru independență. Mina Panguna, operată anterior de compania Rio Tinto, a fost una dintre cele mai importante surse de venit pentru regiune înainte de închidere.

Dacă parlamentul va ratifica rezultatul referendumului, Bougainville ar putea deveni oficial una dintre cele mai noi țări ale lumii, marcând o schimbare semnificativă pe harta geopolitică a Pacificului.