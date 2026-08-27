Pescarii care și-au făcut tabere permanente pe malurile Oltului, sancționați de AJVPS Sibiu: „În 2027 nu vor mai primi permise”

Lucrările la șantierul autostrăzii și regulile stricte de campare au stârnit nemulțumiri în rândul comunității de pescari din județ. În ultimele săptămâni, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Sibiu a primit numeroase sesizări legate de restricționarea accesului pe diguri, în special în zona Mârșa – Racovița.

Directorul AJVPS Sibiu, Romeo Stoicescu, spune că asociația a primit numeroase sesizări din partea pescarilor nemulțumiți de situația accesului pe diguri.

„Am primit multe sesizări cu privire la accesul pe diguri. În special cel din zona Mârșa–Racovița. Trebuie să înțelegem că șantierul pentru construirea autostrăzii este o prioritate și camioanele/utilajele nu pot face slalom printre mașinile pescarilor”, a declarat Romeo Stoicescu.

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Potrivit acestuia, situația trebuie privită și din perspectiva lucrărilor de infrastructură care se desfășoară în zonă. Prezența autoturismelor pe traseele utilizate de utilajele de șantier poate îngreuna desfășurarea lucrărilor și poate crea probleme de siguranță.

Anunțul vine după ce, în aprilie, pescarii reclamau situația de la Porumbacu de Jos, unde mai multe rulote ocupau perioade îndelungate zone de pe malul Oltului. Pescarii acuzau că în zonă au fost amenajate inclusiv WC-uri ecologice și trepte săpate în mal și vorbeau despre adevărate „tabere permanente” care ajunseseră să ocupe locurile de pescuit.

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„În 2027 nu vor mai primi permise”

O altă problemă semnalată de conducerea AJVPS Sibiu este cea a campării permanente în anumite zone. Romeo Stoicescu precizează că au fost identificate cazuri izolate în care pescarii nu au respectat regulamentul asociației.

„În ce privește camparea permanentă, avem cazuri izolate în care pescarii nu au respectat regulamentul asociației, motiv pentru care, în anul 2027, nu vor mai primi permise”, a mai transmis directorul AJVPS Sibiu.

Mesajul vine în contextul unor discuții tot mai aprinse între pescari cu privire la accesul la anumite zone de pe baraje și diguri.

Pescarii reclamă barierele și zonele închise

Pescarii își exprimă nemulțumirea față de restricțiile de acces. Unul dintre aceștia, Alin T., întreabă dacă există o zonă cu acces preferențial pe barajul de la Avrig.

„Mai nou avem și zonă VIP pe baraj la Avrig, știe cineva cât trebuie plătit ca să putem intra și noi pe partea închisă?”, a scris pescarul.

O altă reacție vine de la Florin B., care reclamă situația de la Racovița: „La Racovița nu se mai poate merge cu mașina pe dig… BARIERE”.

Restricțiile de acces pe anumite porțiuni ale digurilor îi afectează în special pe pescarii care obișnuiau să ajungă cu autoturismele cât mai aproape de locurile de pescuit.

În același timp, AJVPS Sibiu transmite că regulile trebuie respectate, iar accesul nu poate fi pus înaintea siguranței și desfășurării lucrărilor de infrastructură. În cazul zonelor unde există bariere sau restricții, pescarii trebuie să țină cont de semnalizarea și regulamentele aplicabile.