Pe scurt:
Măsurătorile cadastrale din Sadu pentru sectorul 39 au fost amânate cu aproape două săptămâni. Proprietarii sunt rugați să fie prezenți și să aibă documentele la îndemână.
Primăria Sadu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că lucrările de cadastru pentru sectorul 39 din intravilanul comunei, programate inițial pentru vineri, 28 august 2026, au fost reprogramate pentru joi, 10 septembrie 2026.
Potrivit Primăriei Sadu, măsurătorile vor viza imobilele (curți și construcții) situate pe mai multe străzi din sectorul 39.
Imobilele care vor fi măsurate se află pe următoarele străzi și la următoarele numere:
- Strada Centrală – nr. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14
- Strada Inocențiu Micu Klein – nr. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Strada Școlii – nr. 2, 4, 6, 8
- Strada Ioan Săvoiu – nr. 1
- Strada Ioan Piuariu Molnar – nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Primăria solicită proprietarilor imobilelor vizate ca în data de 10 septembrie 2026 să fie prezentă o persoană la fiecare imobil. De asemenea, aceștia trebuie să aibă pregătite copii ale actelor de identitate ale proprietarilor și, dacă este cazul, copii ale actelor de proprietate.
Acțiunea face parte din programul de măsurători cadastrale gratuite în Sadu, care vizează toate sectoarele localității, după cum a fost anunțat anterior în programul complet pentru fiecare stradă.
Primăria mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și colaborare în desfășurarea acestor lucrări.
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