În cursul zilei de 26 august 2026, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune de tip „blitz”, în sistem „cascadă”, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă și pentru identificarea șoferilor care nu respectă limitele legale de viteză.

Viteza a fost monitorizată cu aparatele radar în mai multe puncte succesive de pe autostrada A1, pe raza județelor Hunedoara, Alba și Sibiu. În doar trei ore, polițiștii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.514 lei.

Totodată, cinci permise de conducere au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru depășirea limitelor maxime de viteză.

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Pe sectorul de autostradă unde limita legală este de 130 km/h, polițiștii au depistat cinci conducători auto care circulau cu viteze cuprinse între 181 și 206 km/h. Toți au fost sancționați contravențional, iar dreptul de a conduce le-a fost suspendat temporar. Prin vitezele cu care circulau, aceștia reprezentau un pericol pentru siguranța rutieră și au fost scoși din trafic.

202 km/h

La data de 26 august 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la kilometrul 325, calea 2, un autoturism care circula cu 202 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă legală este de 130 km/h. Conducătoarea auto a fost sancționată cu amendă în valoare de 4.325 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Totodată, i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

206 km/h

Pe 26 august 2026, în jurul orei 11:15, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, la kilometrul 325, calea 2, un autoturism care circula cu 206 km/h, pe un tronson unde viteza maximă admisă este de 130 km/h. Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 1.946,52 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru suspendarea dreptului de a conduce timp de 120 de zile.

187 km/h

Un al treilea șofer a fost depistat în aceeași zi, în jurul orei 12:00, circulând cu 187 km/h pe Autostrada A1, la kilometrul 325, calea 2, unde limita maximă legală este de 130 km/h. Conducătorul auto a fost amendat cu 1.946,25 de lei, iar permisul i-a fost reținut, urmând să îi fie suspendat dreptul de a conduce pentru 90 de zile. În acest caz, șoferului i-a fost eliberată o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație.

Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua, în scopul reducerii riscului rutier și al creșterii gradului de siguranță pe drumurile publice.