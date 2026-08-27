Pe scurt: Află de ce recuperarea după fracturi nu se oprește la vindecarea osului și cum pot exercițiile și fizioterapia să facă diferența pentru pacienți.

Recuperarea medicală după o fractură reprezintă o etapă esențială pentru redobândirea funcționalității membrului afectat, potrivit dr. Bocea Bogdan-Axente, medic specialist în cadrul Secției Clinice Ortopedie Traumatologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Vindecarea osului nu înseamnă automat și recuperarea completă a mobilității sau a forței musculare, iar perioada de imobilizare duce la pierderea forței și volumului muscular, precum și la rigidizarea articulațiilor.

Prin programe de kinetoterapie și fizioterapie, pacienții pot recâștiga progresiv mobilitatea articulară și forța musculară. Recuperarea contribuie la reducerea durerii și a edemului, la îmbunătățirea circulației sanguine și la prevenirea contracturilor sau a dezechilibrelor musculare.

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În cazul fracturilor membrelor inferioare, exercițiile de recuperare sunt esențiale pentru refacerea mersului, echilibrului și coordonării. Un program adecvat ajută pacientul să își recapete independența în activitățile zilnice, iar reluarea mișcării trebuie făcută în funcție de tipul fracturii și de recomandările medicului.

Dr. Bocea subliniază că nu există un program universal de exerciții după traumatisme, deoarece recuperarea diferă în funcție de localizarea și gravitatea leziunii, de metoda de tratament și de starea generală a pacientului.

Este important ca fiecare pacient să discute cu medicul curant înainte de a începe sau modifica programul de recuperare. Medicul stabilește momentul potrivit pentru începerea exercițiilor, gradul de mobilizare permis și nivelul de încărcare pe membrul afectat. Recuperarea poate include exerciții ușoare de mobilizare articulară, exerciții izometrice pentru menținerea tonusului muscular și, ulterior, exerciții pentru creșterea progresivă a forței musculare.

Exercițiile trebuie efectuate progresiv, fără a depăși limitele stabilite de medic și kinetoterapeut. Începerea prea devreme a exercițiilor sau aplicarea unei încărcări prea mari poate întârzia vindecarea sau poate duce la complicații. Comunicarea permanentă între pacient, medic și kinetoterapeut este esențială pentru ca recuperarea să fie sigură și eficientă.

Durata recuperării complete variază în funcție de tipul și gravitatea leziunii. O fractură simplă, fără deplasare, se poate vindeca într-un interval relativ scurt, în timp ce fracturile complexe sau cu deplasare, cele articulare sau cele tratate chirurgical pot necesita perioade mai lungi de recuperare.

De asemenea, leziunile musculare sau ligamentare ușoare se pot recupera mai rapid, dar rupturile severe sau intervențiile chirurgicale pot prelungi semnificativ perioada de recuperare. Nu există un timp standard, acesta fiind stabilit în funcție de leziune, tratament, vârsta pacientului și evoluția clinică.

În multe cazuri, mobilitatea poate fi recuperată complet sau aproape complet, însă acest lucru depinde de tipul și gravitatea traumatismului, de localizarea fracturii, de afectarea articulației și de respectarea programului de recuperare.

Întreruperea prematură a recuperării poate duce la rigiditate, slăbiciune musculară și limitarea mobilității. Răbdarea, consecvența și respectarea recomandărilor medicale sunt esențiale pentru obținerea celui mai bun rezultat funcțional.

Fizioterapia accelerează recuperarea și reduce riscul de complicații

Fizioterapia are un rol important în recuperarea după traumatisme și fracturi, ajutând la reducerea durerii și a inflamației, la îmbunătățirea mobilității articulare și la refacerea funcției membrului afectat. Procedurile fizioterapeutice trebuie recomandate și adaptate de medic, în funcție de tipul traumatismului și de stadiul vindecării.

Împreună cu kinetoterapia, fizioterapia poate accelera procesul de recuperare și revenirea la activitățile obișnuite. Respectarea întregului program de recuperare este esențială pentru obținerea unui rezultat cât mai bun, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Secția de Ortopedie Traumatologie din Sibiu a fost prezentată recent și în contextul unor cazuri complexe, unde medicina și tehnologia colaborează pentru rezultate cât mai bune pentru pacienți, așa cum s-a relatat în De la fracturi grave la tumori faciale: secția din Sibiu, locul unde medicina și tehnologia lucrează împreună.