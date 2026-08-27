Cel mai longeviv jurnalist din România, Ioan Vulcan, a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Sibiu. La 91 de ani, jurnalistul are în spate aproape șapte decenii de activitate neîntreruptă în presă, timp în care a documentat și a făcut cunoscute poveștile oamenilor și comunităților din Sibiu și din întreaga țară. Distincția i-a fost acordată joi, 27 august, în cadrul ședinței Consiliului Județean Sibiu.

Ioan Vulcan este una dintre personalitățile reprezentative ale jurnalismului radiofonic românesc. Și-a dedicat întreaga viață presei, atât prin cuvântul rostit la microfon, cât și prin articolele și reportajele sale.

Jurnalistul și-a început activitatea în 1958, la Stația de Radioficare din Agnita, unde a fost unic redactor. De aici a adus în casele oamenilor știri, reportaje și relatări despre viața comunităților de pe Valea Hârtibaciului.

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Agnita a rămas un reper important în biografia sa. Acolo și-a petrecut copilăria, adolescența și tinerețea și tot de aici și-a luat și pseudonimul jurnalistic Ioan Vulcan-Agnițeanul. În semn de apreciere pentru activitatea sa și contribuția la promovarea valorilor locale, în 2017 a primit titlul de Cetățean de Onoare al orașului Agnita.

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Consilierii județeni au votat în unanimitate acordarea titlului

Paul Kuttesch, vicepreședinte și consilier județean în cadrul Consiliului Județean Sibiu, a vorbit despre parcursul profesional al jurnalistului și despre motivele pentru care acesta merită distincția.

„Vă mulțumim pentru toată activitatea depusă, pentru tot ce ați făcut pentru județul nostru, pentru faptul că în continuare continuați să inspirați generații întregi de jurnaliști și pentru faptul că ați fost atât de dedicat unei meserii și unui județ. Gestul nostru de astăzi poate este puțin față de cât ați făcut dumneavoastră pentru noi, dar îl facem din tot sufletul”, a spus Paul Kuttesch.

Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al județului Sibiu a fost aprobat în unanimitate de Consiliul Județean.

În Laudatio, consilierul județean a evidențiat cei 68 de ani de activitate radiofonică neîntreruptă ai lui Ioan Vulcan și contribuția acestuia la promovarea județului Sibiu.

„Avem astăzi onoarea de a aduce în atenția publică și de a recunoaște meritele unei personalități care, prin întreaga sa activitate profesională, a contribuit la promovarea comunității sibiene și a imaginii județului Sibiu”, a transmis Paul Kuttesch.

Aproape șapte decenii la microfon

Parcursul profesional al lui Ioan Vulcan a inclus activitatea de jurnalist și corespondent al postului public de radio în județele Mureș și Harghita. În perioada 1990–1995, a fost corespondent pentru județul Sibiu, relatând despre transformările prin care a trecut societatea românească după Revoluția din 1989.

Deși s-a pensionat în urmă cu aproape trei decenii, jurnalistul nu s-a despărțit niciodată de microfon și de condei. A continuat să realizeze reportaje și materiale pentru Radio România Antena Satelor și să colaboreze cu publicații naționale, regionale și locale, printre care Fermierul, Rapsodia, Mesagerul de Sibiu și Gazeta Hârtibaciului.

Un alt reper al carierei sale este apartenența, încă din 1962, la Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, fiind unul dintre cei mai vechi membri ai organizației.

A străbătut aproape toate satele județului Sibiu

O parte importantă a activității jurnalistului a fost dedicată județului Sibiu și patrimoniului său uman, cultural și economic. Prin reportaje, interviuri și emisiuni, Ioan Vulcan a făcut cunoscuți în întreaga țară oameni, tradiții, obiceiuri și valori ale comunităților sibiene.

Atașamentul față de lumea satului românesc l-a făcut să străbată aproape toate localitățile județului, documentând povești din Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului, Valea Târnavelor și zona Secașului.

Jurnalistul a susținut, de asemenea, încă de la început, proiectul național „Academia Artelor Tradiționale”, inițiat de Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu.

Interviurile și reportajele sale au devenit, în timp, adevărate documente sonore ale memoriei culturale românești. Prin întâlnirile cu creatorii populari și prin mărturiile înregistrate și transmise publicului, Ioan Vulcan a contribuit la păstrarea memoriei unor personalități și valori ale culturii tradiționale.

„Ioan Vulcan a devenit unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai județului Sibiu timp de aproape șapte decenii. Reportajele, interviurile și articolele sale au promovat oamenii, tradițiile și valorile culturale și spirituale ale acestor locuri”, se arată în Laudatio.

„Jurnalismul a fost nu doar o profesie, ci o formă de responsabilitate”

În discursul său, Paul Kuttesch a subliniat și longevitatea profesională neobișnuită a jurnalistului, într-un domeniu schimbat radical de-a lungul ultimelor decenii.

„Mai presus de cifre și de titluri, ceea ce definește destinul profesional al domnului Ioan Vulcan este continuitatea într-o profesie în care generațiile, tehnologiile și formele de comunicare s-au schimbat profund. El a rămas fidel aceleiași misiuni de a informa, de a mărturisi și de a da glas oamenilor și locurilor care merită să fie cunoscute”, a spus acesta.

„A transformat microfonul într-o punte între sat și oraș, între comunitatea locală și publicul național. A ascultat înainte de a vorbi, a cunoscut înainte de a relata și a respectat înainte de a judeca. Pentru el, jurnalismul a fost nu doar o profesie, ci o formă de responsabilitate față de oameni și de păstrare a memoriei colective.”

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Ioan Vulcan: „Nici acum nu-mi vine să cred că eu sunt ăla lăudat”

Vizibil emoționat după primirea distincției, Ioan Vulcan a vorbit despre viața sa și despre anii petrecuți pe teren, în satele României. „În sfârșit, am ajuns și la vârsta asta. (…) Nici acum nu-mi vine să cred că eu sunt ăla lăudat, că eu sunt cel care am făcut ce am făcut”, a spus jurnalistul.

El și-a amintit de perioada în care mergea în cele mai îndepărtate zone ale țării pentru a documenta poveștile oamenilor. „Am îndurat și am mers în opinci și, nobilele păcate, cu cunoștință până la desculț în miriștea de grâu. Până la desculți cu bivolii la păscut, toamna pe brumă, aproape îngheț”, a povestit Ioan Vulcan.

Jurnalistul a rememorat și una dintre deplasările sale în zona Harghitei, unde condițiile în care lucra erau departe de cele întâlnite astăzi în presa modernă. „În cel mai îndepărtat colț al României friguroase, Toplița, Joseni, Miercurea-Ciuc, m-au apucat acolo (…) 39 de grade. Înghețase în hotel. La hotel aveam minus 3 grade. Și s-a repetat asta la Joseni și în toate satele acelea”, a povestit acesta.

La finalul unei cariere de 68 de ani, Ioan Vulcan rămâne activ în jurnalism și continuă să spună poveștile oamenilor și comunităților pe care le-a documentat de-a lungul întregii sale vieți profesionale.

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