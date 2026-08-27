Pe scurt: Traficul rutier va fi blocat pe strada Viitorului timp de peste o lună, iar traseul 8 Tursib va avea rute alternative. Vezi ce zone sunt afectate și cum poți afla detalii.

Strada Viitorului din Sibiu va fi închisă circulației rutiere pe tronsonul cuprins între Strada Moara de Scoarță și Strada Oltului în perioada 31 august – 9 octombrie 2026.

Anunțul a fost făcut de Tursib S.A. printr-o postare pe Facebook, unde se precizează că măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări la carosabil.

Închiderea circulației pe această porțiune va afecta atât traficul auto, cât și transportul public local. Autobuzele de pe traseul 8 vor circula deviat pe durata restricțiilor, pentru a ocoli zona închisă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Tursib recomandă călătorilor să consulte informațiile actualizate privind traseele și orarele autobuzelor, disponibile pe site-ul oficial al companiei.

Traseul 8 Tursib va ocoli zona închisă de pe strada Viitorului

Potrivit Tursib, devierea traseului 8 va fi valabilă pe toată perioada lucrărilor, adică din 31 august până în 9 octombrie 2026.

Traseul 8

Dus: Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Malului – Piața Cibin – Pod Piața Cibin – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Tărgul Fânului – str. Nicolae Teclu – str. Constituției – Podul Gării – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Cibinului, Moara de scoarță 2, Viitorului Blocuri 2, Parc Reșița, Vadului, Alecu Russo 1, Calea Gușteriței 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – Podul Gării – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Rusciorului – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Calea Gușteriței 2, Alecu Russo 2, Pod Gușterița 2, Reșița 3, Reșița 1, Reșița 2, Viitorului Blocuri 1;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Reprezentanții Tursib îi sfătuiesc pe sibieni să urmărească anunțurile oficiale pentru a fi la curent cu eventualele modificări ale traseelor și programelor de circulație. De asemenea, șoferii sunt rugați să evite zona afectată și să folosească rute alternative pentru a preveni blocajele în trafic.

Închiderea străzii Viitorului face parte dintr-o serie de lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere din Sibiu, care implică restricții de circulație pe mai multe artere importante. În aceeași perioadă, au fost anunțate și alte șantiere care afectează traficul, precum lucrările de pe strada Milea sau restricțiile de pe Bulevardul Mihai Viteazu.