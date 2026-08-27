Pe scurt: Sibienii vor putea cumpăra direct de la producători fructe și legume de sezon, la prețuri avantajoase, în fiecare sâmbătă la Târgul Obor.

Târgul de Toamnă al Producătorilor va debuta la Sibiu începând cu 5 septembrie, fiind organizat de Piețe Sibiu S.A. în fiecare sâmbătă, între orele 07:00 și 13:00, în incinta Târgului Obor.

Potrivit , evenimentul va reuni exclusiv producători agricoli, de la care sibienii vor putea achiziționa produse de sezon în cantități mari și la prețuri avantajoase.

Organizatorii subliniază că târgul este gândit ca un spațiu de întâlnire directă între producători și cumpărători, oferind posibilitatea aprovizionării pentru sezonul rece direct de la cei care cultivă fructe și legume. Astfel, sibienii vor avea acces la produse proaspete, locale, și vor putea susține agricultura din zonă.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Livia Micu, director general Piețe Sibiu S.A., a declarat: „Toamna ne aduce nu doar recolte bogate, ci și o stare aparte – ne întoarcem la gusturile simple, la produsele de sezon și la tradiția preparării conservelor pentru iarnă. Prin acest târg ne propunem să susținem producătorii și să le oferim sibienilor încă un loc din care să se poată aproviziona cu produse de calitate.”

Evenimentul va avea loc săptămânal, în fiecare sâmbătă, începând cu 5 septembrie, iar organizatorii îi invită pe sibieni să descopere roadele toamnei, să își pregătească proviziile pentru iarnă și să ducă acasă gustul autentic al acestui anotimp.

Intrarea și parcarea în incinta târgului sunt gratuite, facilitând astfel accesul unui număr cât mai mare de vizitatori.

Piețe Sibiu S.A. încurajează astfel atât consumul de produse locale, cât și tradiția aprovizionării pentru iarnă direct de la sursă. Târgul de Toamnă al Producătorilor se adresează tuturor celor care doresc să cumpere legume și fructe proaspete, dar și altor produse agricole specifice sezonului.

Acest eveniment vine în contextul în care piețele volante și târgurile dedicate producătorilor locali devin tot mai populare în județ, după cum s-a întâmplat și la Cisnădie, unde a fost deschisă recent o piață volantă pentru producătorii locali.

Târgul de Toamnă al Producătorilor va continua pe tot parcursul sezonului, oferind sibienilor posibilitatea să se bucure de produse proaspete și să susțină direct fermierii locali.