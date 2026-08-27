După ce au trenat mai bine de un an, lucrările la stadionul din Șelimbăr se reiau zilele viitoare și urmează să fie finalizate în acest an.

CNI a alocat în anul 2021 suma de 1.800.000 euro pentru configurarea unei baze sportive standard de Tip 1 (teren sintetic cu nocturnă, vestiare, parcare și o tribună mică de 500 de locuri), iar Primăria Șelimbăr a suplimentat ulterior suma pentru extinderea capacității la 1.600 locuri, pragul minim pentru omologarea la Liga 2.

Lucrările au debutat în 2021 și trebuiau finalizate în 8 luni, dar constructorul a tergiversat cu anii pentru că CNI a întârziat plata, iar modificarea proiectului inițial a însemnat multă birocrație.

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S-a realizat circa jumătate din lucrare, dar, de mai bine de un an, șantierul a fost complet abandonat. Există însă premise că se va termina acest calvar.

”Sperăm că anul acesta se termină baza sportivă, Primăria Șelimbăr a tot insistat la CNI, au semnat cu firma Concelex, și lucrările trebuie să se reia zilele viitoare. S-a comandat și gazonul, vin utilajele, au în grafic să termine stadionul până la finalul anului. Așteptăm minunea, s-au demarat lucrările de cinci ani și de atunci trenează, acum avem promisiunea de la CNI că se termină stadionul. Dacă am avea finalizată baza noastră, s-ar schimba mult datele problemei, așa am jucat doar în deplasare” a spus directorul clubului CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Arion.

„Călăreţii roşii” au jucat în Liga 2 la Avrig, Râmnicu Vâlcea și apoi s-au stabilit la Cisnădie, unde însă gazonul este unul impracticabil pe timp de ploaie.

Constructorul trebuie să finalizeze clădirile administrative și vestiarele, lăsate la stadiul de ”roșu”, să se monteze straturile finale de suport a gazonului și terenul sintetic, dar și montajul scaunelor.