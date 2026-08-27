Proiectul „Soluții digitale integrate pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă în cadrul U.A.T. Orașul Cisnădie, județul Sibiu” a fost selectat pentru finanțare prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Investiția urmărește modernizarea administrației locale și eficientizarea serviciilor publice prin implementarea unor soluții digitale integrate.

Proiectul are o valoare totală de 2.480.562 de lei, dintre care 2.430.950,76 de lei, reprezentând 98% din valoarea investiției, provin din fonduri europene – FEDR și bugetul de stat. Contribuția Orașului Cisnădie este de 49.611,24 de lei. Durata de implementare este de 20 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

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Una dintre principalele componente ale proiectului vizează modernizarea sistemului de gestionare a impozitelor și taxelor locale.

Platforma digitală CityOn va fi extinsă și integrată cu bazele de date existente, astfel încât să permită o administrare mai eficientă a obligațiilor fiscale, raportări personalizate și monitorizarea debitelor. Sistemul va include măsuri privind interoperabilitatea și securitatea cibernetică.

O altă componentă este reprezentată de platforma de e-guvernare, prin care administrația locală urmărește să îmbunătățească relația cu cetățenii. Aceasta va permite accesul la servicii precum plăți online, bugetare participativă, programări și gestionarea traficului greu, contribuind la dezvoltarea componentei de tip Smart Governance.

Proiectul prevede și realizarea unei platforme pentru inventarierea patrimoniului public și privat al orașului. Soluția va fi integrată cu sisteme GIS și va permite colectarea datelor din teren, documentarea fotografică, analiza și vizualizarea informațiilor, oferind administrației o evidență actualizată a patrimoniului.

În cadrul investiției va fi implementată și o platformă de arhivare electronică, compatibilă cu sistemul de Document Management existent. Aceasta va permite procesarea și semnarea electronică a documentelor, precum și o organizare mai eficientă a informațiilor, contribuind totodată la reducerea consumului de hârtie.

Prin implementarea proiectului, administrația locală estimează o creștere a eficienței și transparenței, reducerea timpului necesar procesării solicitărilor și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Totodată, cetățenii și companiile vor avea acces mai ușor la serviciile și informațiile oferite de administrația locală.