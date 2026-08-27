Sibianca Sara Hanț a câștigat Marele Premiu la Oradea, chiar de ziua ei: ,,Cel mai frumos cadou a luat forma visului meu!”

Un nou trofeu important ajunge la Sibiu. Sara Hanț a câștigat Marele Premiu și titlul de „Vocea” ediției a XI-a a festivalului „Star Vivere Music Revolution”, desfășurat la Oradea. Performanța este cu atât mai specială cu cât tânăra artistă a împlinit 12 ani chiar în ziua în care a primit această importantă distincție.

Pentru Sara Hanț, ziua de naștere din acest an va rămâne cu siguranță una de neuitat. Sibianca a urcat pe scena festivalului „Star Vivere Music Revolution” de la Oradea și a plecat acasă cu Marele Premiu al competiției și titlul de „Vocea” acestei ediții.

Trofeul vine după două zile de competiție în care aproape 100 de copii și adolescenți și-au demonstrat talentul artistic în fața juriului și a publicului.

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Cel mai frumos cadou, chiar pe scenă

Pentru Sara, faptul că a câștigat cel mai important trofeu al festivalului chiar de ziua ei a făcut momentul și mai emoționant.

„A fost și ziua ei și asta a făcut-o extrem de fericită”, spune Margareta Hanț, mama Sarei.

La rândul ei, tânăra artistă spune că nu putea primi un cadou mai frumos decât recunoașterea muncii sale.

„Să fiu pe scenă de ziua mea a fost deja un dar prețios, dar această distincție confirmă că munca, pasiunea și dedicarea dau roade. Cel mai frumos cadou de ziua mea a luat forma visului meu!

Am avut bucuria de a-mi sărbători aniversarea exact acolo unde mă simt cel mai în siguranță și cea mai vie: pe scenă. Iar finalul acestor două zile extraordinare de festival la Oradea, în cadrul celei de-a XI-a ediții Star Vivere Music Revolution, a adus recunoașterea la care am visat: marele premiu și titlul de ,,vocea” acestei ediții!

Mă întorc acasă la Sibiu cu inima plină de recunoștință. Le mulțumesc din suflet membrilor juriului pentru încredere și pentru această onoare imensă, publicului minunat pentru susținere, profesoarei mele de canto și, în mod special, mamei mele, sprijinul meu de zi cu zi.

Scena este locul unde prind viață, iar această reușită este doar începutul unui nou drum!”

https://www.facebook.com/reel/1741884113746438

,,Știu că mă așteaptă lucruri minunate!”

ZPe 22 august, ziua de naștere a fost marcată de Sara și printr-un mesaj emoționant transmis celor care îi sunt alături.

„Sunt mândră de mine pentru tot ce am realizat și pentru persoana care am devenit. Mulțumesc părinților mei pentru tot sprijinul și iubirea necondiționată! Mulțumesc tuturor susținătorilor mei, vă îmbrățișez tare, tare pe toți!

Îmi doresc ca anul acesta să fie plin de aventuri, de râsete, de prieteni buni și de clipe frumoase pe care să le țin minte toată viața. Mă iubesc, am încredere în mine și știu că mă așteaptă lucruri minunate!”

Mesajul transmite și maturitatea cu care Sara își privește parcursul artistic, dar și încrederea pe care a căpătat-o după anii în care a muncit pentru visul său.

Star Vivere Music Revolution- festival internațional

Star Vivere Music Revolution este un festival internațional dedicat copiilor și adolescenților pasionați de muzică, ajuns în 2026 la cea de-a XI-a ediție.

Competiția de la Oradea a reunit în acest an 93 de concurenți individuali și patru grupuri, cu vârste cuprinse între 4 ani și categoria 17+, veniți din mai multe zone ale țării și din străinătate.

Participanții au concurat pe categorii de vârstă, iar prestațiile lor au fost evaluate de un juriu format din profesioniști ai domeniului muzical.

Festivalul s-a desfășurat timp de două zile, iar ediția din acest an s-a încheiat cu gala de premiere, unde Sara Hanț a primit cea mai importantă distincție a competiției: Marele Premiu și titlul de „Vocea” ediției a XI-a.

Pentru câștigătoare, însă, trofeul înseamnă mai mult decât o nouă diplomă sau o cupă. Este confirmarea unui drum construit prin muncă, pasiune și perseverență.

Un an spectaculos pentru Sara Hanț

Victoria de la Oradea se adaugă unei serii impresionante de rezultate obținute de Sara Hanț în ultima perioadă.

În 2025, sibianca a ajuns în finala emisiunii „Românii au Talent”, după ce a primit Golden Buzz din partea lui Mihai Bobonete. Momentul său artistic a impresionat publicul din întreaga țară.

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În 2026, Sara a continuat seria performanțelor. A câștigat Marele Premiu la „Vocea de Radio”, competiție organizată de Radio România Brașov FM, iar acum a cucerit și cel mai important trofeu al festivalului „Star Vivere Music Revolution”.

În spatele acestor rezultate se află și munca depusă alături de profesoara sa de canto, Dominique Simionescu, precum și sprijinul constant al familiei.

La doar 12 ani, Sara Hanț își construiește deja un palmares impresionant. Iar dacă mesajul transmis chiar de ziua sa este un indiciu pentru viitor, tânăra artistă pare hotărâtă să continue să viseze, să muncească și să cucerească scena.