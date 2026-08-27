Sibieni îngrijorați că se va construi un bloc nou pe Milea: oamenii își doresc o parcare

Viitorul terenului pe care a funcționat fosta centrală termică din zona bulevardului General Vasile Milea a ajuns subiect de dezbatere joi, la finalul ședinței Consiliului Local Sibiu. Nemulțumiți de incertitudinea care planează asupra unei parcele recent vândute unui proprietar privat, cetățenii se tem de apariția unui nou bloc de locuințe într-o zonă deja aglomerată și solicită construirea unei parcări supraetajate.

În fața acestor temeri, conducerea Primăriei a dat asigurări ferme că regulamentul urbanistic exclude o astfel de construcție rezidențială.

Cetățenii sunt îngrijorați: „Dacă vrea să facă un bloc? Nu sunt destule în jur?”

Prezentă în fața aleșilor locali pentru a cere explicații, Marcela Ropotin a reamintit istoricul negocierilor eșuate dintre municipalitate și foștii proprietari, subliniind incertitudinea care planează acum asupra cartierului.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Am o problemă vizavi de cartier: o parcare unde înainte a funcționat centrala termică. În anul 2018 am fost la doamna viceprimar Bokor în audiență, din partea asociației de proprietari 3 Milea, cu diferite probleme, iar atunci am discutat și aspectul acelui spațiu pe care noi îl consideram potrivit să fie făcută o parcare supraetajată. Ni s-a spus că Primăria n-a ajuns la o înțelegere cu Carabulea, că nu sunt bani pe cât cere el. Acum cineva a cumpărat acel spațiu și nu știm nici acum ce vrea să facă acolo. O parcare? Ar fi bine și necesar. Dar dacă vrea să facă un bloc? Nu sunt destule în jur?”, a spus Marcela Ropotin, curând explicații în fața aleșilor locali.

Secretar: „Exclus blocuri”

În replică, Primarul Astrid Fodor a precizat că, în prezent, nu există informații cu privire la planurile noilor proprietari în privința acelui teren. Instituția nu poate interveni sau oferi detalii până când nu va exista un demers birocratic clar.

„I-am întrebat pe domnul arhitect și pe domnul secretar dacă cunosc ceva privind intenția. Nu avem niciun fel de informație, de asta nu vă putem răspunde acum. Nu știm cine este cumpărătorul, eu nu am aflat, și nici ce vrea să facă acolo. Doar în momentul în care va depune o solicitare pentru certificat de urbanism, vom ști ce vrea”, a spus Astrid Fodor.

Deși intențiile noului proprietar nu sunt încă cunoscute, locuitorii cartierului au primit garanții ferme că pe acel teren nu se va construi niciun bloc. „Noul PUG nu prevede blocuri. Exclus blocuri, asta vă pot spune. Nu există intenție și nici o solicitare. Dar funcțiunea generică este gospodărie comunală, deci inclusiv parcări”, a lămurit secretarul muncipiului Sibiu, Dorin Nistor.

În completarea acestor discuții, Corina Bokor (PSD) a venit cu lămuriri legate de istoricul administrativ al parcelei. Deși discuțiile din 2018 nu s-au concretizat, destinația de parcare a fost luată în calcul în trecut: „Nu aș putea spune cu exactitate ce am răspuns eu în 2018, dar vă pot spune altceva. Cu ani în urmă, a fost eliberat un certificat de urbanism pentru a se construi acolo o parcare, dar nu s-a mai întâmplat nimic, probabil proprietarul a renunțat”.