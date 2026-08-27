Pe scurt: Un conflict izbucnit într-un local din Sibiu s-a lăsat cu o agresiune și măsuri judiciare. Un tânăr din Rășinari este cercetat sub control judiciar, iar ancheta continuă.

Un bărbat în vârstă de 26 de ani, domiciliat în Rășinari, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost reținut de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în noaptea de 27 iulie, în jurul orei 00:30, într-un local din municipiul Sibiu.

Conform informațiilor transmise de polițiști, pe fondul unui conflict spontan, tânărul de 26 de ani ar fi agresat fizic un alt bărbat, în vârstă de 24 de ani, care este tot din Rășinari.

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În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Secției nr. 1, agresorul a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, timp în care bărbatul va trebui să respecte anumite obligații stabilite de anchetatori.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor, care analizează toate circumstanțele producerii incidentului. Polițiștii au precizat că, pe parcursul anchetei, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.