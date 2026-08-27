Pe scurt: Tensiunile diplomatice dintre România și Rusia escaladează după ce Moscova a expulzat o angajată a Ambasadei României. Decizia vine ca răspuns la o măsură similară luată de București.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat joi, 27 august 2026, că a declarat „persona non grata” o angajată a Ambasadei României la Moscova.

Măsura a fost prezentată ca un răspuns direct la expulzarea unui diplomat rus de către autoritățile române, potrivit Mediafax.

În comunicatul transmis de Ministerul rus de Externe, se precizează că decizia a fost luată ca reacție la o hotărâre anterioară a părții române.

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„Această măsură reprezintă un răspuns la decizia anterioară nefondată a părții române de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la București”, a transmis instituția.

Pe 27 august 2026, delegata cu afaceri a României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocată la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. În cadrul întâlnirii, i s-a înmânat o notă oficială prin care era anunțată expulzarea angajatei Ambasadei României la Moscova.

Ministerul rus a subliniat că această acțiune este o măsură de răspuns, catalogând decizia României drept „nefondată”. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre identitatea angajatei expulzate sau despre motivele concrete ale deciziei inițiale luate de partea română.

Acest episod se înscrie într-o serie de tensiuni diplomatice între România și Rusia, pe fondul unor măsuri similare luate în trecut de ambele părți. În ultimele luni, relațiile dintre cele două state au fost marcate de schimburi de replici și acțiuni de retorsiune diplomatică.

Expulzările de diplomați sunt o practică obișnuită în contextul deteriorării relațiilor bilaterale, fiind folosite ca instrument de presiune sau reacție la acțiuni considerate inacceptabile de către una dintre părți. Situația actuală reflectă nivelul ridicat de tensiune dintre București și Moscova, pe fondul unor dispute recurente în plan diplomatic și de securitate.

În urmă cu aproximativ cinci luni, autoritățile române au anunțat că SRI a stopat un atac cibernetic masiv al Rusiei împotriva României, ceea ce a contribuit la amplificarea tensiunilor dintre cele două țări.