Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a obținut o finanțare europeană record, în valoare totală de 17,7 milioane de euro, pentru cinci proiecte de cercetare interdisciplinară.

Proiectele, dezvoltate prin centrele de cercetare ale universității în colaborare cu mediul privat, au fost selectate pentru finanțare și se află în prezent în etapa de precontractare.

Finanțarea este acordată prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, intervenția 1.1 – „Dezvoltarea capacităților de Cercetare, Dezvoltare și Inovare”.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Cele cinci proiecte vizează domenii precum cercetarea oncologică, inteligența artificială aplicată în medicină, fabricația inteligentă, industriile culturale și creative, precum și cercetarea aplicată în domeniul tehnologiilor cu hidrogen verde.

Primul proiect, AIM-ONCO – Hub Regional de Excelență în Cercetarea Oncologică, urmărește dezvoltarea unor soluții pentru diagnosticarea precoce și terapia minim-invazivă a neoplaziilor digestive, prin combinarea tehnologiilor de biopsie lichidă, multi-omică spațială și radio-genomică asistată de inteligență artificială. Managerul proiectului este prof. univ. dr. Radu Fleacă, de la Facultatea de Medicină.

Cel de-al doilea proiect, BRAIN-AI, presupune dezvoltarea unei platforme integrate de soluții avansate de inteligență artificială pentru sprijinirea deciziei clinice, bazată pe procesarea matematică a imaginilor. Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. Ana Maria Acu, de la Facultatea de Științe.

Prin proiectul ETFIND – Echipamente și tehnologii pentru fabricație inteligentă și dezvoltare rapidă de produse noi, ULBS urmărește dezvoltarea capacităților de cercetare în domeniul fabricației inteligente. Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. ing. Gabriel Sever Racz, de la Facultatea de Inginerie, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Un alt proiect, CREATIV+, vizează dezvoltarea unui hub integrat de cercetare și inovare pentru industriile culturale și creative, cu accent pe creșterea competitivității și rezilienței comunitare prin tranziție verde în Regiunea Centru. Managerul proiectului este prof. univ. dr. Andrei Terian, de la Facultatea de Litere și Arte.

Cel de-al cincilea proiect, GREEN-MIND, propune crearea unui hub transsectorial dedicat cercetării aplicate, dezvoltării competențelor și analizei psihopedagogice prin AI-LivingLabs. Acesta are în centru tehnologii bazate pe hidrogen verde, evaluarea tehnostresului și industriile creative în comunitatea academică. Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. Daniel Mara, de la Facultatea de Științe Socio-Umane.

Rectorul ULBS, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, a declarat: „Câștigarea acestor noi linii de finanțare confirmă încă o dată direcția ULBS: cercetare de calitate, abordări interdisciplinare și parteneriate solide cu mediul privat. Ne dorim ca investițiile în dezvoltarea infrastructurii de cercetare să accelereze capacitatea universității de a transforma rezultatele științifice în soluții și inovații, aplicabile în domenii de actualitate.”(prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu).

Din suma totală obținută, peste 3,7 milioane de euro vor fi direcționate către dotarea și modernizarea infrastructurii de cercetare și inovare a ULBS. Fondurile vor susține dezvoltarea resurselor necesare pentru cercetare avansată, transfer de cunoaștere și implementarea rezultatelor în mediul antreprenorial.

În cadrul celor cinci proiecte, ULBS colaborează cu mai multe companii partenere, printre care BEIA CONSULT INTERNATIONAL S.R.L., NATURAL INGREDIENTS R & D SRL, ROPARDO SRL, NERDS COMPUTING SRL, NET ENGINEERING RO SRL și AGILE NETWORKS TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.