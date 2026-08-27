Pe scurt: Tinerii din Marea Britanie adoptă provocarea „snapping”, stârnind teamă printre vârstnici și reacții negative online. Videoclipurile cu aceste incidente circulă pe rețelele sociale.

O nouă tendință periculoasă, denumită „snapping”, a apărut în Marea Britanie, unde tinerii pe biciclete sau biciclete electrice ridică roata din față și rulează doar pe cea din spate, apropiindu-se amenințător de pietoni înainte de a schimba brusc direcția.

Potrivit Mediafax, acest comportament îi sperie în special pe vârstnici, care se tem să mai iasă din case de frica unor posibile accidente.

Fenomenul a fost semnalat în centrul Londrei, unde numeroase videoclipuri cu provocarea „snapping” au fost distribuite pe rețelele sociale, după cum relatează publicația Express. În unele dintre aceste filmări, mașini și alte vehicule sunt surprinse frânând brusc pentru a evita coliziunea cu bicicliștii, iar pietonii sar din calea lor de teamă să nu fie loviți.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Un videoclip arată chiar o fetiță care este dată jos din cărucior în urma unei astfel de manevre, iar un altul surprinde pietoni care cad încercând să evite bicicletele care se apropie cu viteză.

Vârstnicii se tem să mai iasă din casă din cauza provocării „snapping”

Cheryl Spruce, șefa departamentului de membri al organizației Neighbourhood Watch, a declarat pentru The Metro că a observat această tendință în Londra și că unii oameni se tem să mai iasă din case. „Este de înțeles că tinerii încearcă să obțină această doză de adrenalină, dar mulți nu înțeleg pericolele la care se expun atât pe ei, cât și pe ceilalți”, a spus Spruce.

Ea a povestit că, la o întâlnire comunitară din Kidbrooke, Greenwich, participanții au relatat că rudele lor în vârstă întâmpină dificultăți când ies din case, din cauza numărului mare de tineri pe biciclete. „Le este greu să se simtă în siguranță atunci când merg pe trotuare, pentru că sunt tăiați din cale de bicicliști. Este foarte, foarte periculos”, a adăugat Spruce.

Videoclipuri cu această tendință au apărut și în Statele Unite și Australia, unde fenomenul a început să se răspândească. Reacțiile online au fost extrem de critice, mulți utilizatori condamnând comportamentul tinerilor care participă la această provocare.

Spruce a subliniat că tinerii caută reacții și se simt puternici pentru că sunt mulți care fac asta, devenind astfel mai îndrăzneți și ignorând siguranța pietonilor sau a celorlalți participanți la trafic.