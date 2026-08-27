Pe scurt: Autostrăzile Brașov – Făgăraș și București – Alexandria, Drumul Radial 1 Vest Expres și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud au primit aviz, apropiindu-se de faza de execuție.

Patru proiecte esențiale pentru infrastructura rutieră a României au primit avizul Consiliului Interministerial joi, 27 august 2026, potrivit Libertatea.

Este vorba despre autostrăzile Brașov – Făgăraș și București – Alexandria, Drumul Radial (DR) 1 Vest Expres și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Acest aviz reprezintă un pas important spre execuție, urmând ca proiectele să treacă prin aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României și apoi să fie lansate licitațiile, a precizat secretarul de stat Horațiu Cosma.

Autostrada Brașov – Făgăraș va prelua traficul de pe DN1 și va lega mai bine centrul țării

Unul dintre cele mai așteptate proiecte este Autostrada Brașov – Făgăraș, cu o lungime de 49,3 kilometri. Aceasta va asigura o legătură mai eficientă între Brașov și centrul țării, preluând traficul de pe DN1. Proiectul a mai făcut un pas important în urmă cu două luni, când a fost emis Acordul de Mediu, după cum am relatat în acest articol.

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A doua investiție majoră este Autostrada București – Alexandria, cu o lungime de peste 70 de kilometri. Aceasta va îmbunătăți semnificativ legătura dintre Capitală și sudul țării, facilitând transportul și reducând timpii de deplasare.

Al treilea proiect avizat este DR1 Vest Expres, primul drum radial al Bucureștiului. Acesta va prelungi Bulevardul Timișoara până la Autostrada A0, în zona Domnești, pe o distanță de aproape 10 kilometri. Drumul va avea două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete și conexiuni Park&Ride, a precizat Horațiu Cosma.

Ultimul proiect avizat este Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, cu o lungime de peste 21 de kilometri. Aceasta va scoate traficul de tranzit din zona sudică a municipiului Sibiu și va asigura conexiuni mai bune între Autostrada A1, DN1 și localitățile din zona metropolitană.

„Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale de trafic: reduc aglomerația, scurtează timpii de deplasare, cresc siguranța rutieră și contribuie la reducerea poluării”, a declarat secretarul de stat Horațiu Cosma.

După avizul Consiliului Interministerial, următorul pas pentru aceste proiecte este aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, urmată de lansarea licitațiilor pentru execuție.