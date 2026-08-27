Desființarea unui semafor dintr-o intersecție din cartierul Turnișor din Sibiu a stârnit nemulțumiri în rândul sibienilor care locuiesc pe Aleea Pajiștei. Problema a fost expusă de un cetățean la finalul ședinței Consiliului Local de joi.

Prezent în fața Consiliului Local, sibianul Marian Manolache a explicat că, odată cu desființarea semaforului dintre Aleea Pajiștei și Șoseaua Alba Iulia, noua rută obligatorie aglomerează și mai mult traficul.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Vă invit acolo în prima zi de școală!”: Nemulțumirile unui sibian în Consiliul Local după desființarea unui semafor din Turnișor — VIDEO

Un ocol care generează „costuri suplimentare și pierderi de timp”

Locuitor al cartierului Turnișor, sibianul a precizat că a epuizat deja căile scrise, depunând două petiții înainte de a veni fizic în fața aleșilor locali. El a explicat că noua reglementare obligă șoferii la un ocol frustrant.

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„Locuiesc în Turnișor pe Aleea Pajiștei și am depus două petiții, fiind nemulțumit că s-a scos semaforul de la intersecția cu Șoseaua Alba IUlia și am fost direcționați, prin indicator obligatoriu la dreapta, să facem sensul giratoriu dintre Șoseaua Alba Iulia cu Calea Turnișorului ca să ajungem în centrul orașului. Acest lucru generează costuri suplimentare, pierderi de timp și aglomerație. Dorința noastră este să revenim la vechea semnalizare și permisiunea virării la stânga de pe Aleea Pajiștei spre centru”, a spus sibianul.

Marian Manolache a criticat și ceea ce el consideră a fi o lipsă de coerență în gestionarea traficului. În timp ce în Turnișor intersecția a fost desființată sub pretextul fluidizării pe axa Milea-Aeroport, pe alte artere principale semafoarele s-au înmulțit. Bărbatul a dat exemplul distanței scurte dintre strada Nicolae Iorga și bulevardul General Vasile Milea, unde au apărut două semafoare noi pe o porțiune cu șase treceri de pietoni.

„Dacă ne uităm la intersecția dintre strada Nicolae Iorga și bulevardul Milea, până la strada Revoluției, pe o distanță de 300-400 de metri, s-au amplasat două semafoare noi. Pe aceasta avem 6 treceri, dintre care 4 cu dublu sens. Între sensul giratoriu de la Metro până la Aeroport sunt 13 treceri, 11 dintre ele cu dublu sens. Ieșirea de pe Aleea Pajiștei spre centru era semnalizată corespunzător. Fac apel la dumneavoastră, poate sunteți șoferi, noi nu deranjam pe nimeni. Pietonii erau deja opriți în traversarea străzii”, a spus bărbatul.

„Veniți acolo în prima zi de școală”

Sibianul a cerut, de asemenea, ca semaforul să fie dotat cu cronometru, iar în încheiere i-a îndemnat pe consilierii locali să vină în zona menționată, în prima zi de școală, pentru a vedea efectele produse de desființarea semaforului.

„Noi am solicitat inclusiv păstrarea cronometrului la semafor. Șoferii știau cât timp mai au pentru traversare, la fel și pietonii, iar asta era la nivel european. Cronometrul era de 19 secunde și mai exista o perioadă de 5 secunde care permitea trecerea în siguranță, atât pentru pietoni, cât și pentru mașini. Mi s-a spus că semafoarele inteligente nu permit atașarea cronometrelor, dar eu la Teatru am văzut, la fel și pe Șaguna la Prefectură. Deci se poate, pentru unii da, pentru alții nu. Vă rugăm să nu aruncați această povară pe cartierul Turnișor. Avem un singur semafor și nu avem altă ieșire de pe această stradă. Mai este o ieșire în Calea Turnișorului, dar acolo se descarcă traficul de pe celelalte străzi. Vă invit să veniți în zonă în prima zi de școală să vedeți traficul acolo”, a spus sibianul.

