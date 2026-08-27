Pe scurt: Furtuni cu averse, grindină și rafale de vânt de până la 70 km/h sunt așteptate în Transilvania, Muntenia, Dobrogea și alte zone. Vezi ce regiuni sunt vizate de codul galben.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod galben pentru intervalul 27–28 august, anunțând ploi torențiale, vijelii și grindină în aproape jumătate din țară.

Potrivit Mediafax, prima avertizare intră în vigoare joi, 27 august 2026, la ora 10:00 și rămâne valabilă până vineri, 28 august, la ora 01:00.

În acest interval, meteorologii avertizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h, iar local se pot produce vijelii izolate. Sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 4 centimetri.

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Zonele vizate de această avertizare sunt cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, sud-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și Carpații Meridionali și Orientali. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp, iar pe arii restrânse se pot acumula peste 30–50 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul teritoriului. În județul Sibiu, avertizările de acest tip au fost emise și în ultimele zile, după cum arată și un articol recent din arhiva Ora de Sibiu.

A doua avertizare vizează vânt puternic în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei

A doua avertizare cod galben emisă de ANM intră în vigoare vineri, 28 august 2026, la ora 08:00 și este valabilă până la ora 20:00 în aceeași zi. Aceasta vizează intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, unde rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 km/h.

Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să fie atentă la evoluția vremii și să ia măsuri de precauție, având în vedere riscul de inundații locale, doborâri de copaci sau avarii la rețelele electrice din cauza vântului puternic și a grindinei.