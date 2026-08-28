Pe scurt: Autostrada A13 Brașov-Bacău va avea cinci loturi distincte și 15 noduri rutiere. Studiul de fezabilitate este în curs, cu foraje geotehnice avansate.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat joi, 27 august 2026, că Autostrada A13 Brașov-Bacău va fi împărțită în cinci loturi, pe un traseu cu o lungime totală de 174 de kilometri.

Potrivit Mediafax, împărțirea a fost stabilită împreună cu prestatorul, iar fiecare lot va putea funcționa independent.

Primul lot, Codlea – Sfântu Gheorghe, va avea aproximativ 47 de kilometri, între km 0 și km 47.

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Lotul 2, Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc, va măsura circa 34 de kilometri, între km 47 și km 81.

Lotul 3, Târgu Secuiesc – Poiana Sărată, va avea 40 de kilometri, între km 81 și km 119.

Lotul 4, Poiana Sărată – Onești Vest, va acoperi 22 de kilometri, între km 119 și km 141, iar

Lotul 5, Onești Nord – Răcăciuni, va avea aproximativ 33 de kilometri, între km 147 și km 174, a precizat CNIR.

Foraje geotehnice pentru studiul de fezabilitate pe traseul autostrăzii

Pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate, CNIR a anunțat că se efectuează foraje geotehnice, inclusiv pe sectoarele cu traseu modificat din județul Brașov. Până la sfârșitul lunii august, stadiul forajelor a ajuns la 22.700 de metri.

Studiul de fezabilitate este esențial pentru stabilirea traseului final și a costului estimat pentru etapa de proiectare și execuție. Reprezentanții CNIR au subliniat că un studiu geotehnic riguros reprezintă un fundament solid pentru viitoarea autostradă.

Investigațiile geotehnice sunt realizate cu trei instalații de foraj, mobilizate în zona localităților Hărman și Prejmer din județul Brașov, precum și la Moacșa, în județul Covasna. Aceste lucrări sunt necesare pentru a evalua condițiile de teren și pentru a asigura stabilitatea viitoarei infrastructuri rutiere.

Autostrada A13 va avea 15 noduri rutiere și conexiuni cu alte autostrăzi majore

Pe traseul Autostrăzii A13 Brașov-Bacău sunt prevăzute 15 noduri rutiere, câte cinci în fiecare dintre cele trei județe traversate.

Sectorul Brașov-Bacău al autostrăzii se va conecta cu viitoarea Autostradă Sibiu-Făgăraș-Brașov printr-un nod de mare viteză în zona localității Codlea.

De asemenea, în zona Bacăului, la Răcăciuni, va exista o conexiune cu Autostrada Moldovei A7.

CNIR a precizat că această lotizare și avansul lucrărilor geotehnice sunt pași importanți pentru accelerarea proiectului, care va lega Transilvania de Moldova printr-o rută rapidă și modernă.

Proiectul face parte din strategia națională de dezvoltare a infrastructurii rutiere, alături de alte proiecte majore gestionate de CNIR, cum ar fi autostrada Brașov – Făgăraș.

Studiul de fezabilitate pentru Autostrada A13 Brașov-Bacău va determina traseul final, costurile și calendarul de implementare pentru fiecare dintre cele cinci loturi. CNIR a subliniat importanța acestor etape pentru asigurarea unei infrastructuri sigure și eficiente pe termen lung.