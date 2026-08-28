Pe scurt: Bursele sociale rămân active și în vacanțe, iar mai mulți copii vor putea beneficia de ele datorită creșterii pragului de venit. Programul „Masă Sănătoasă” se extinde la nivel național.

Bursele sociale pentru elevi nu vor fi tăiate în perioada vacanțelor școlare, a anunțat Raluca Turcan într-o postare pe Facebook, vineri, 28 august 2026. Potrivit acesteia, decizia de a menține bursele pe tot parcursul anului a fost luată după ce Ilie Bolojan a intervenit pentru a opri propunerea de suspendare a acestora în vacanțe. Astfel, cei 840.000 de copii care beneficiază de burse sociale vor continua să primească acest sprijin fără întrerupere.

Turcan a subliniat că bursele sociale nu reprezintă „bani de buzunar” sau „bani de mall”, ci sunt destinate nevoilor de bază ale copiilor: „Sunt bani de pâine, de haine, de rechizite. Pentru unii copii sunt chiar diferența dintre a rămâne la școală și a o abandona.” Ea a adăugat că această măsură este esențială pentru a combate abandonul școlar și pentru a oferi familiilor un minim de stabilitate financiară.

Pe lângă menținerea burselor, pragul de venit pentru eligibilitate a fost majorat cu aproximativ 7%, ceea ce va permite unui număr mai mare de copii să acceseze acest ajutor. „Prin creșterea cu aproximativ 7% a pragului de venit pentru eligibilitate, mai mulți copii vor putea beneficia de acest sprijin”, a precizat Turcan.

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Programul „Masă Sănătoasă” se extinde la peste 1.400 de școli și 542.000 de copii

Raluca Turcan a vorbit și despre extinderea programului „Masă Sănătoasă”, pe care îl consideră un proiect de suflet. Programul, început în urmă cu 15 ani cu doar 50 de școli, a ajuns în prezent la 1.427 de unități de învățământ și oferă zilnic o masă pentru 542.402 copii. „Guvernul Ilie Bolojan a crescut bugetul pentru 2026 cu aproximativ 40%. Continuăm până când Masă Sănătoasă va ajunge la fiecare copil din România”, a transmis Turcan.

Potrivit acesteia, bursa socială și o masă sănătoasă la școală sunt investiții minime care pot ține copiii în sistemul educațional și le pot oferi șanse reale pentru viitor. Turcan a subliniat că adevărata reformă înseamnă să se reducă risipa și să se păstreze resursele acolo unde acestea pot construi un viitor pentru copii.

Informațiile au fost publicate de Raluca Turcan pe pagina sa de Facebook, vineri, 28 august 2026.