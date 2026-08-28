Pe scurt: Cisnădienii sunt așteptați la două zile de sărbătoare în Parcul Măgura, cu muzică, distracție și evenimente pentru întreaga familie.

Primăria Orașului Cisnădie organizează Zilele Orașului Cisnădie în weekendul 29–30 august, invitând toți locuitorii să participe la evenimentele care vor avea loc în Parcul Măgura.

Potrivit postării publicate pe Facebook, administrația locală promite două zile pline de activități pentru toate vârstele, cu ocazia sărbătorii orașului.

Evenimentul va începe sâmbătă, 29 august, în Parcul Măgura, unde vor fi amenajate zone dedicate pentru copii, cu jocuri și activități recreative. Organizatorii anunță că pe parcursul celor două zile vor avea loc concerte live susținute de artiști locali și invitați speciali, precum și spectacole de dans și momente artistice pentru publicul de toate vârstele.

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Pe lângă muzică și dans, participanții vor putea vizita standuri cu produse tradiționale, vor avea parte de demonstrații culinare și vor putea participa la diverse concursuri cu premii. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de prezența comercianților locali și de activități interactive pentru copii și adulți.

Primăria Cisnădie transmite că evenimentul este gândit pentru a aduce împreună comunitatea și pentru a oferi momente de relaxare și distracție în aer liber.

Accesul la eveniment și recomandări pentru participanți

Accesul la Zilele Orașului Cisnădie este liber pentru toți locuitorii orașului și pentru vizitatori. Parcul Măgura, situat la marginea orașului, va fi pregătit pentru a primi un număr mare de participanți, iar organizatorii recomandă celor interesați să vină însoțiți de familie și prieteni pentru a se bucura de programul variat.

Primăria Cisnădie îi încurajează pe cetățeni să profite de această ocazie pentru a petrece timp de calitate în comunitate și pentru a descoperi activitățile pregătite special pentru această sărbătoare locală. Pentru detalii suplimentare despre program și eventuale modificări, participanții sunt sfătuiți să urmărească pagina oficială de Facebook a Primăriei Cisnădie.