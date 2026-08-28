În data de 27.08.2026 la sediul Primăriei municipiului Mediaș, în sala mică de ședințe, a avut loc semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a unităților administrativ -teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Nord Trans” .

Înainte ca autobuzele să poată circula efectiv pe traseele stabilite, proiectul mai are nevoie de aprobarea memorandumului înaintat Guvernului României. Documentul este necesar pentru deblocarea procedurii de angajare a șoferilor și a personalului auxiliar. După obținerea aprobării, vor fi organizate concursurile pentru ocuparea posturilor disponibile.

Serviciul de transport va asigura conexiuni între municipiul Mediaș și orașele Copșa Mică și Dumbrăveni, precum și comunele Alma, Ațel, Axente Sever, Bazna, Bârghiș, Biertan, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Târnava și Valea Viilor fiind gândit să răspundă în special nevoilor celor care fac zilnic naveta.

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Durata contractului este de 10 ani, începând cu data semnării acestuia.

Vă reamintim că în cadrul acestui proiect au fost achiziționate 16 autobuze electrice de ultimă generație și au fost amplasate 21 de stații de încărcare în municipiul Mediaș și pe trasee.

„Astăzi am încheiat o etapă importantă pentru realizarea transportului public în nordul județului Sibiu. În calitate de președinte al Asociației de Transport „Nord Trans” am semnat alături directorul asociației și de directorul societății Meditur S.A., contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane.

Pentru începerea efectivă a activității mai sunt de parcurs două etape importante :

Aprobarea de către guvern a memorandumului transmis deja, document care permite angajarea conducătorilor auto și a personalului auxiliar. Organizarea efectivă a concursurilor pentru ocuparea posturilor.

“Este un proiect extrem de important pentru comunitățile din nordul județului Sibiu, în special pentru elevii care trebuie să ajungă la școală, dar și pentru cetățenii care au ales să muncească la Mediaș.Le mulțumesc și pe această cale tuturor Primarilor care au avut încredere în acest proiect și au acceptat să facă parte din această Asociație.De asemenea le mulțumesc colegilor mei din Primărie și tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la realizarea acestui proiect.Mai avem câțiva pași de parcurs, dar suntem mai aproape de momentul în care transportul public în norul județului Sibiu va deveni o realitate ” a declarat Gheorghe Roman, primarul Municipiului Mediaș.

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