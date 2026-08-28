Pe scurt: Tunelul Momaia, cu două galerii și sisteme moderne de siguranță, va fi inaugurat înainte de termenul contractual. Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu–Pitești ar putea fi deschisă circulației în această toamnă.

Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești, care leagă Tigveni de Curtea de Argeș, ar putea fi deschisă circulației până la sfârșitul anului 2026, înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, potrivit Mediafax. Condiția principală pentru respectarea acestui calendar este ca antreprenorul să mențină actualul ritm de lucru pe șantier.

Tronsonul are o lungime de 9,86 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 97%. Una dintre cele mai importante structuri de pe această secțiune este Tunelul Momaia, care este practic finalizat. În prezent, constructorul montează instalațiile mecanice și electrice, precum și sistemele inteligente de transport (ITS) necesare exploatării tunelului.

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De asemenea, se lucrează la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, unde sunt montate echipamentele necesare și se efectuează teste de presiune pentru instalațiile de stingere a incendiilor.

Tunelul Momaia are o lungime de 1.350 de metri

Tunelul Momaia are o lungime de 1.350 de metri și reprezintă una dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură de pe traseul autostrăzii. Potrivit directorului CNAIR, dacă antreprenorul austriac PORR menține ritmul actual, circulația pe această secțiune ar putea fi deschisă până la finalul anului 2026, cu câteva luni înainte de termenul contractual.

Constructorul secțiunii este compania PORR, iar valoarea contractului pentru realizarea celor 9,86 kilometri este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Deschiderea tronsonului Tigveni–Curtea de Argeș ar adăuga aproape zece kilometri rețelei de autostradă aflate în circulație pe coridorul Sibiu–Pitești.

Odată cu inaugurarea acestei secțiuni, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu–Pitești. Acest proiect este considerat una dintre cele mai importante investiții rutiere din România, asigurând legătura de mare viteză peste Carpați între Sibiu și Pitești.

Lucrările la secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș sunt monitorizate atent, iar autoritățile speră ca deschiderea traficului să aibă loc înainte de termen. Pentru detalii suplimentare despre stadiul lucrărilor la Tunelul Momaia, puteți consulta și articolul Cum arată Tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu–Pitești: tronsonul va fi deschis anul acesta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cum arată Tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu–Pitești: tronsonul va fi deschis anul acesta — VIDEO