Pe scurt: Fondurile europene au adus investiții majore în Sibiu, dar Daniela Cîmpean spune că fereastra de oportunitate nu va rămâne deschisă pentru totdeauna.

Fondurile europene reprezintă o oportunitate pe care România nu își permite să o rateze, avertizează Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Într-o postare publicată joi, 27 august 2026, pe Facebook, Daniela Cîmpean subliniază că aceste fonduri nu înseamnă doar cifre și jaloane, ci investiții concrete care au schimbat viața oamenilor: drumuri modernizate, spitale dotate, școli moderne, microbuze pentru elevi și un aeroport conectat la rețeaua internațională.

Potrivit postării, cu ajutorul fondurilor europene au fost modernizate drumurile județene spre Ocna Sibiului, Agnita, Mediaș și alte comunități din județ. Aeroportul Internațional Sibiu a fost extins și modernizat, iar spitalele au beneficiat de aparatură pentru diagnosticare și tratament, reducerea infecțiilor nosocomiale, terapie intensivă pentru nou-născuți și digitalizarea serviciilor medicale.

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Investițiile au vizat și școli dotate, microbuze electrice pentru elevi, case de tip familial și centre de zi pentru copiii aflați în grija statului, precum și proiecte pentru cultură, protecția mediului, sport și siguranță montană. „Acestea nu s-ar fi realizat fără șansa oferită de apartenența României la Uniunea Europeană”, a transmis Cîmpean.

Fereastra de oportunitate pentru România se poate închide curând

Daniela Cîmpean atrage atenția că această șansă nu este nelimitată. România se află încă printre statele europene care pot accesa fonduri importante pentru investiții de bază, dar prioritățile Uniunii Europene se vor schimba odată cu viitoarele extinderi.

„Sprijinul european se va orienta tot mai mult și către noile state membre, care vor avea, la rândul lor, nevoie de investiții pentru dezvoltare”, a explicat președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Fereastra de oportunitate pe care România o are astăzi nu va rămâne deschisă pentru totdeauna. Dacă nu folosim acești bani acum, ei nu vor rămâne puși deoparte până când vom fi pregătiți. Iar timpul pierdut nu se recuperează ușor”, a avertizat Cîmpean.

În acest context, ea susține efortul Guvernului de a îndeplini reformele asumate și de a proteja fondurile europene destinate României.

Daniela Cîmpean recunoaște că unele decizii sunt dificile și nu aduc beneficii politice imediate, dar subliniază că responsabilitatea guvernării este de a apăra interesele țării pe termen lung.

Reformele trebuie aplicate cu echilibru, fără a afecta pe cei vulnerabili

Președinta Consiliului Județean Sibiu consideră că reformele trebuie pregătite cu seriozitate, explicate oamenilor și aplicate cu echilibru, astfel încât povara lor să nu cadă nedrept asupra celor vulnerabili.

„Ele nu pot fi amânate la nesfârșit doar pentru că sunt dificile sau nepopulare”, a precizat Cîmpean.

„A guverna responsabil înseamnă să alegi ceea ce este necesar pentru România, nu ceea ce este mai convenabil electoral. Fondurile europene nu sunt bani abstracți și nici banii unui guvern sau ai unui partid. Sunt șansa unei generații de a construi condiții mai bune pentru oameni și de a lăsa în urmă o Românie mai dezvoltată”, a mai spus Daniela Cîmpean.

„Aceasta este șansa noastră. Iar șansele istorice, dacă nu sunt valorificate la timpul lor, nu se întorc”, a încheiat președinta Consiliului Județean Sibiu.