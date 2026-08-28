Pe scurt: Un pacient a povestit experiența pozitivă avută la Spitalul Județean Sibiu, lăudând echipa ORL pentru îngrijirea primită și atmosfera de încredere creată.

O scrisoare de mulțumire adresată echipei medicale de la Secția Otorinolaringologie (ORL) a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a fost publicată vineri, 28 august 2026, pe pagina oficială a instituției.

Potrivit postării, mesajul aparține lui Nicu Cristian-Florian, un pacient de 41 de ani, care a fost internat între 24 și 27 august 2026 pentru o intervenție chirurgicală de deviație de sept.

În scrisoarea sa, Nicu Cristian-Florian a povestit că a ajuns pentru prima dată într-un spital, cu temeri alimentate de povești negative despre sistemul medical.

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„Auzisem tot felul de lucruri: că ți se vorbește urât, că personalul nu se comportă corespunzător, că nimeni nu îți explică ce urmează să se întâmple și că trebuie să fii pregătit să dai bani medicului, anestezistului sau să le oferi ‘o atenție’ asistentelor. Spre marea mea bucurie, niciuna dintre aceste povești nu s-a confirmat în cazul meu”, a scris acesta.

Pacientul a subliniat profesionalismul și empatia personalului medical

Pacientul a subliniat profesionalismul și empatia personalului medical. El a menționat că asistentele au fost amabile, l-au ajutat ori de câte ori a avut nevoie și l-au verificat în fiecare noapte pentru a se asigura că este bine.

„Am fost verificat în fiecare noapte pentru a se asigura că sunt bine, iar înainte și după operație am primit îngrijirea și tratamentul recomandat. M-au însoțit la analize, m-au încurajat și m-au susținut, spunându-mi că totul va fi bine”, a relatat Nicu Cristian-Florian.

El a remarcat că această atitudine nu a fost rezervată doar lui, ci a observat același comportament față de toți pacienții. În scrisoare, pacientul a evidențiat și implicarea medicilor:

„Domnul doctor Tudor Alin Popescu și doamna rezidentă Iulia Leon s-au comportat exemplar. Mi-au explicat cu răbdare în ce constă operația, cum se va desfășura și ce urma să se întâmple. Am simțit că sunt pe mâini bune și că pot avea încredere în echipa medicală.”

Despre ziua operației, Nicu Cristian-Florian a povestit că anestezistul l-a ajutat să se relaxeze, discutând chiar și despre orașe din Italia înainte de intervenție.

„Îmi cer scuze că, după revenirea din anestezia generală, nu am reușit să îi rețin numele, dar îi transmit și dânsului mulțumirile mele sincere.”

La finalul internării, pacientul a transmis recunoștință întregii echipe:

„Sunt adevărați profesioniști, oameni care își fac meseria cu seriozitate, respect față de pacient și, mai presus de toate, cu omenie. Merită toate mulțumirile și aprecierea mea sinceră.”

El a dorit ca publicul să cunoască și această parte a experienței dintr-un spital, unde medicii, asistentele și personalul medical oferă nu doar tratament, ci și sentimentul de siguranță.

Scrisoarea, datată joi, 27 august 2026, se încheie cu urări de sănătate pentru echipa medicală și cu mulțumiri pentru modul în care a fost tratat. Spitalul Județean Sibiu a transmis, la rândul său, mulțumiri pacientului pentru cuvintele de apreciere, subliniind că astfel de mesaje motivează personalul și reconfirmă valorile profesiei medicale.

Astfel de scrisori de mulțumire din partea pacienților au mai fost făcute publice de-a lungul timpului, reflectând încrederea și recunoștința față de cadrele medicale din Sibiu.