Fostul concubin al Adrianei Viliginschi, care a șantajat-o cu 100.000 de euro pe Amiana Păștină, femeia din Sibiu care și-a ucis mama, a primit recent o nouă decizie din partea magistraților.

În 21 august, Tribunalul Sibiu a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive a inculpatului O.P., trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj în formă continuată și nedenunțare. Bărbatul nu a fost de acord cu decizia, motiv pentru care a făcut contestație. Magistrații Curții de Apel Alba Iulia nu au fost blânzi, astfel că au respins contestația acestuia și au menținut măsura dispusă de Tribunalul din Sibiu.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de inculpatul O.P. împotriva încheierii penale pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în ședința camerei de consiliu din 21.08.2026 în dosarul nr. 1956/85/2026/a1.2 al Tribunalul Sibiu”, se arată în soluția pe scurt, sentința fiind definitivă.

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Bărbatul a fost obligat că achite către stat suma de 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în această procedură.

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Vă reamintim că Amiana Păștină, femeia care și-a ucis mama, ajutată de o asistentă medicală din Cisnădie și de fostă iubită a lui Adrian Kreiner, psiholoaga Adriana Viliginschi, a fost șantajată cu darea în vileag a omorului de către doi indivizi. Aceștia i-au cerut suma de 100.000 de euro ca să nu o denunțe. Potrivit rejust.ro, ei i-au trimis 4 mesaje, în 19.06.2024, 28.06.2024, 05.07.2024 și 12.07.2024. Ambele persoane care au încercat să obțină suma colosală de la fiica acuzată de matricid făceau parte din anturajul Adrianei Viliginschi. Mai mult, bărbatul șantajist era, la acea vreme, iubitul acesteia. Șantajul a avut loc la câteva zile de la omor.

Amiana Păștină s-a sinucis în arestul IPJ Alba în luna mai. (DETALII AICI) Ea urma să fie trimisă în judecată pentru că, în vara anului 2024, și-a omorât mama, o contabilă respectată din Sibiu, a cărei avere era estimată la peste un milion de euro.

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