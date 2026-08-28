Pe scurt: Fostul internațional Nae Ungureanu, simbol al Craiovei Maxima și al fotbalului românesc, s-a stins din viață la 69 de ani. Anunțul a fost făcut de Silviu Bogdan pe rețelele de socializare.

Nae Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai Universității Craiova și membru marcant al generației Craiova Maxima, a murit la vârsta de 69 de ani.

Potrivit Mediafax, vestea decesului a fost făcută publică vineri, 28 august 2026, pe rețelele de socializare de către Silviu Bogdan, fost angajat al Universității Craiova și apropiat al foștilor jucători ai clubului.

„Incredibil! A încetat din viață legenda Nae Ungureanu! Dumnezeu să te odihnească în pace, nea Nae”, a transmis Silviu Bogdan într-o postare însoțită de fotografii cu fostul fundaș. Mesajul a fost preluat rapid de comunitatea suporterilor și de foști colegi de echipă, care au transmis condoleanțe familiei și au rememorat momentele de glorie ale carierei sale.

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Nae Ungureanu a rămas în memoria iubitorilor de fotbal pentru perioada petrecută la Universitatea Craiova, unde a făcut parte din celebra echipă Craiova Maxima. Această generație a reușit performanțe notabile atât pe plan intern, cât și în cupele europene, marcând o epocă de referință pentru fotbalul românesc.

Pe lângă cariera de la Craiova, Ungureanu a evoluat și pentru Steaua, inclusiv în perioada în care echipa a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989. Experiența sa pe teren și contribuția la succesul echipelor pentru care a jucat l-au transformat într-o figură respectată în lumea sportului.

În ultimii ani, Nae Ungureanu s-a confruntat cu probleme de sănătate. În 2021, el a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova, unde a rămas sub supravegherea medicilor mai multe zile. Starea sa de sănătate a fost urmărită cu îngrijorare de fani și de apropiați.

Moartea lui Nae Ungureanu reprezintă o pierdere importantă pentru fotbalul românesc și pentru comunitatea sportivă din Craiova. Generația Craiova Maxima pierde astfel unul dintre simbolurile sale, iar amintirea performanțelor sale va rămâne vie în memoria suporterilor.