Pe scurt: Fraudele online evoluează: atacatorii trimit facturi false în numele E-ON și folosesc voci clonate pentru a imita rude apropiate. Află cum să te protejezi de aceste capcane digitale.

O nouă alertă de fraudă online a fost emisă în România, vizând în special clienții companiei E-ON.

Potrivit Digi24, escrocii trimit email-uri cu facturi restante false, folosind identitatea furnizorului de gaze și electricitate pentru a păcăli oamenii. Reprezentanții E-ON avertizează că numele companiei este folosit fraudulos, iar mesajele par autentice la prima vedere.

În ultimii ani, hackerii au dezvoltat mai multe metode pentru a păcăli victimele. Printre acestea se numără metoda „creditul”, dar și cea cunoscută sub numele de „nepotul la ananghie”, unde atacatorii folosesc voci clonate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a imita rude apropiate.

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Un exemplu prezentat de Digi24 arată cum un mesaj audio poate suna: „Teodora, am nevoie de ajutor. Am lovit o femeie pe trecerea de pietoni și ca să nu cheme poliția am nevoie urgent de patru mii de lei. Te rooog, ajută-mă!”

Jurnalista Digi24, Teodora Chiuș, a relatat că a primit un astfel de mesaj și, la început, a crezut că este sora ei, deoarece vocea era identică. Totuși, anumite detalii au trădat înșelătoria:

„Sora mea nu are permis și nu conduce. În plus, ea nu îmi spune niciodată Teodora, ci Teo. Evident, vocea i-a fost clonată. În astfel de situații, hackerii mizează pe urgență și presiune, fără să aibă emoții că unele informații nu se potrivesc cu realitatea. Așa că fiți atenți la fiecare detaliu”, a transmis jurnalista.

Un alt caz a fost semnalat de comisarul-șef Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, care a povestit că a fost sunat chiar de „el însuși”, fiind vorba de o voce clonată. Deși tentativa nu a avut succes, metoda rămâne extrem de folosită.

Hackerii se dau adesea drept polițiști sau angajați ai băncii și pretind că trebuie mutate sume de bani dintr-un cont în altul pentru siguranță. Mulți oameni, temându-se să nu își piardă economiile, se conformează cererilor. Escrocii revin la metodele care au funcționat, adăugând mereu noi îmbunătățiri.

În ultima perioadă, după valul de SMS-uri cu amenzi false, atacatorii au trecut la email-uri cu facturi restante fictive. Victimele sunt îndemnate să acceseze rapid un link pentru a nu li se opri serviciile, însă astfel le sunt furate datele personale. E-ON România a confirmat că identitatea companiei este folosită în mod fraudulos.

Metoda „Nepotul la ananghie” continuă să facă victime, în special pentru că atacatorii folosesc vocea clonată a unei rude apropiate. Alte metode de fraudă menționate sunt „BNR”, „telefonul pierdut”, „vishing” sau false oportunități de investiție.

Un articol despre o nouă metodă de înșelăciune online arată că victimele pot fi păcălite și cu mesaje privind blocarea telefonului.