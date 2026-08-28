Fantoma „Disco Mania”, la a 4-a amânare după amenda de 100.000 de lei. Sala Transilvania: „Au cerut o altă dată”

Concertul „Disco Mania”, care trebuia să aducă la Sibiu artiști internaționali ai muzicii retro, este din nou în centrul unui scandal. După mai multe reprogramări și zeci de reclamații ale spectatorilor, evenimentul ar fi trebuit să aibă loc pe 29 august. Reprezentanții Sălii Transilvania spun însă că, până în prezent, nu au primit nicio solicitare oficială, în scris, din partea organizatorilor pentru o nouă dată.

Evenimentul „Disco Mania” a fost anunțat inițial pentru 7 martie 2026, la Sala Transilvania din Sibiu. Pe afiș erau promovate nume cunoscute ale muzicii retro, printre care Haddaway, Sabrina, Culture Beat, Gipsy Kings, No Mercy, Boney M, Captain Jack și Nana. (detalii aici)

Cu doar câteva zile înainte de data anunțată, organizatorii au transmis că evenimentul se amână pentru 25 aprilie. Ulterior, concertul a fost din nou reprogramat, fiind anunțată data de 27 iunie.

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Între timp, line-up-ul anunțat inițial a suferit modificări, iar evenimentul a fost promovat ulterior sub denumirea „Retro Art”. Organizatorii au încercat să atragă în continuare publicul inclusiv prin promisiunea unor sesiuni de tip „Meet & Greet”.

Cu o zi înainte de evenimentul programat pentru 27 iunie, spectatorii au primit însă o nouă informare privind amânarea. Noua dată comunicată a fost 29 august 2026, organizatorii invocând suprapunerea cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Sala Transilvania: „Organizatorii nu au reprogramat momentan”

În contextul în care mâine ar fi trebuit să se desfășoare evenimentul, pe data de 29 august, situația evenimentului ridică noi semne de întrebare.

Reprezentantul Sălii Transilvania a transmis pentru Ora de Sibiu că organizatorii au solicitat o altă dată pentru desfășurarea evenimentului, însă până la acest moment nu există o solicitare oficială transmisă în scris.

„Mi-au cerut o altă dată pentru organizarea evenimentului, dar încă nu am primit nicio solicitare scrisă din partea lor”, a declarat reprezentantul Sălii Transilvania.

Declarația vine în condițiile în care spectatorii care și-au cumpărat bilete au fost deja puși în situația de a face față mai multor schimbări de dată.

18 reclamații la ANPC și amendă de 100.000 de lei

Problemele legate de eveniment au ajuns și în atenția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Potrivit informațiilor transmise de ANPC, instituția înregistrase 18 reclamații referitoare la desfășurarea evenimentului, inclusiv sesizări privind refuzul sau întârzierea restituirii contravalorii biletelor.

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ANPC a precizat că a efectuat un control la operatorul economic implicat în organizarea evenimentului și a identificat abateri care intră sub incidența Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii.

În urma controlului, organizatorul a fost sancționat contravențional cu 100.000 de lei.

Autoritatea îi îndeamnă în continuare pe consumatorii care consideră că au fost prejudiciați să depună reclamații și să atașeze documente justificative, precum dovezi de plată, facturi, bonuri fiscale sau alte materiale relevante.

foto- ADMIRAL C4C



Bilete de până la 390 de lei. Spectatorii încă cer banii înapoi

Problema este cu atât mai sensibilă pentru cei care au plătit bilete și care, după mai multe reprogramări, nu mai doresc sau nu mai pot participa la eveniment.

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Biletele au fost vândute la prețuri de 190 de lei pentru Comfort Zone, 290 de lei pentru Best View și 390 de lei pentru VIP.

Pentru cei care au cumpărat mai multe bilete, sumele plătite au ajuns la peste o mie de lei.

Unul dintre spectatori, Ovidiu J., spune că a cumpărat patru bilete VIP și că, deși a solicitat restituirea banilor, nu a reușit să își recupereze suma.

„Este o mare țeapă pe față și o bătaie de joc totală! Am plătit peste 1.200 de lei pentru patru bilete VIP și sunt complet ignorat de organizator. Am luat legătura cu banca, însă nu mă poate ajuta, iar cei de la iabilet.ro pasează vina mai departe, susținând că doar organizatorul poate efectua rambursarea.”

Spectatorul reclamă și lipsa de răspuns din partea organizatorilor:

„Problema este că firma L’Art Production nu răspunde la e-mailuri, iar la telefon suni degeaba.”

Ovidiu J. susține că a întâmpinat probleme inclusiv în momentul în care a încercat să verifice datele oficiale ale companiei și afirmă că a observat numeroase recenzii negative pe pagina de socializare a organizatorului.

foto- L’Art Production Facebook

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O altă cumpărătoare, Ioana B., spune că a făcut deja o reclamație la ANPC și că intenționează să sesizeze și Poliția.

„Am depus plângere la ANPC și urmează să merg și la poliție să depun plângere pentru înșelăciune. În martie, când de la prima amânare mi-au răspuns și mi-au zis să dau mail și să cer restituire, am făcut cum mi-au zis și nu mi-a răspuns nimeni.”

Femeia susține că ulterior a încercat să obțină explicații direct de la organizatori, însă spune că a fost blocată pe rețelele de socializare.

„Când le-am pus trei întrebări pe pagina oficială, nu mi-au răspuns și mi-au dat block peste tot, pe Facebook, pe Instagram.”