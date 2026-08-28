Dezvoltatorii imobiliari care construiesc noi ansambluri rezidențiale în Sibiu sunt obligați să finalizeze și să predea municipalității rețelele de apă, canalizare și drumurile de acces înainte de a obține autorizația de construire. Măsura a fost subliniată în ședința Consiliului Local de joi, în contextul aprobării unui nou Plan Urbanistic Zonal (PUZ), autoritățile dând asigurări că legislația actuală va preveni situațiile din trecut, în care infrastructura a rămas o restanță, generând probleme majore pentru locatari.

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▶ Vezi pagina acestui video: Fără autorizații de construire până la predarea drumurilor și utilităților: reguli stricte pentru dezvoltatorii imobiliari din Sibiu — VIDEO

Subiectul a fost adus în atenție în timpul ședinței de joi de consilierul local USR, Diana Mureșan, care a transmis nemulțumirile locuitorilor din cartierul Primăverii, dezvoltat pe baza unui PUZ mai vechi, aprobat în anul 2010. Aceasta a atras atenția asupra faptului că, nici până în prezent, anumite străzi și rețele de utilități nu au fost predate Primăriei, iar oamenii se confruntă cu probleme legate de presiunea apei și canalizare.

„Dacă venim acum cu un nou PUZ și o nouă dezvoltare, mă gândesc că poate se va lega la aceeași rețea edilitară, presiunea apei va fi asigurată în continuare? Am observat că ne-am lovit de problema asta și cu alte PUZ-uri care nu sunt finalizate. (…) Nu putem cumva noi să introducem un termen pe viitor, să existe o anumită presiune pe dezvoltator să le finalizeze și să le predea?”, a întrebat Diana Mureșan în plenul ședinței.

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Asigurări de la Primărie: Fără infrastructură, nu se construiește

În replică, secretarul municipiului Sibiu a precizat că noile reglementări nu mai lasă loc de interpretări, iar greșelile din trecut nu se vor mai repeta, legislația fiind acum mult mai aspră cu dezvoltatorii de cartiere rezidențiale.

Dorin Nistor a explicat că proiectul noului ansamblu rezidențial din Primăverii include clauze stricte care condiționează ridicarea blocurilor sau caselor de finalizarea drumurilor și a utilităților. „Dacă vedeți proiectul de hotărâre, el cuprinde referințe exprese cu privire la realizarea cu prioritate a rețelelor edilitare și dezvoltarea lor, în sensul în care au fost primite avize de la titularii de rețele, deci nu va crea presiune suplimentară, ci va aduce investiții. (…) Rețeaua de drumuri trebuie să fie dezvoltată prioritar înainte de eliberarea oricărei autorizații de construire și această rețea a fost gândită și proiectată în coerență cu celelalte drumuri existente în zonă, inclusiv cu cele care se învecinează municipiului Sibiu, adică de pe UAT Cisnădie”, a explicat Dorin Nistor.

Secretarul primăriei a subliniat evoluția legislativă din ultimul deceniu, care protejează acum mai bine interesele viitorilor locatari și ale administrației locale. „În 2010, nu era această precizare. Acum a venit, deoarece și legislația a mai evoluat și a creat obligații stricte față de cei care dezvoltă cartiere rezidențiale. Rețelele edilitare se vor preda înainte de eliberarea oricărei autorizații de construire”, a conchis secretarul municipiului.

Așadar, viitoarele proiecte imobiliare din Sibiu vor trebui să asigure mai întâi o infrastructură completă și coerent integrată, punând capăt practicii de a vinde locuințe în zone lipsite de drumuri asfaltate sau de rețele de apă și canalizare funcționale.