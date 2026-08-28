Fostul traseu al Mocăniței din Sadu, transformat în pistă de biciclete: lucrările s-au încheiat / foto

Pe scurt: O pistă velo cu dublu sens, de 4,26 km, a fost amenajată la Sadu pe traseul istoric al Mocăniței, cu finanțare din fonduri europene. Proiectul susține transportul verde și turismul local.

Comuna Sadu, din județul Sibiu, a anunțat vineri, 28 august 2026, finalizarea proiectului „Amenajare traseu cicloturistic Mocănița Valea Sadului”, o investiție care aduce în prim-plan transportul verde și valorificarea patrimoniului local.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale, proiectul a fost realizat cu sprijinul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.3, axată pe asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Traseul cicloturistic are o lungime de 4,26 kilometri și a fost amenajat pe vechiul terasament al mocăniței, care făcea legătura între localitățile Tălmaciu și Dudaș. Noua pistă velo cu dublu sens are o lățime de 2 metri și urmărește să ofere atât locuitorilor, cât și turiștilor, o alternativă modernă și nepoluantă de deplasare, încurajând totodată activitățile sportive și recreative în aer liber.

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Proiectul a fost derulat în perioada 6 martie 2023 – 30 august 2026

Proiectul a fost derulat în perioada 6 martie 2023 – 30 august 2026, interval în care au fost parcurse toate etapele de achiziție și execuție a lucrărilor. Valoarea totală a investiției se ridică la 5.915.734,60 lei (inclusiv TVA), din care suma eligibilă acoperită prin PNRR este de 2.097.070,20 lei (fără TVA), iar TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este de 435.204,74 lei.

Potrivit autorităților din Sadu, investiția contribuie la dezvoltarea durabilă a localității, facilitând tranziția către modalități de transport nepoluante și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, proiectul vizează revitalizarea zonei istorice a fostului traseu al Mocăniței, un simbol local cu potențial turistic.

„Prin realizarea acestui proiect s-a urmărit accelerarea tranziției către modalități de deplasare nepoluante (biciclete și vehicule electrice ușoare), reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, încurajarea sportului și revitalizarea zonei istorice a fostului traseu al Mocăniței”, au transmis reprezentanții comunei Sadu.

Comuna Sadu se alătură astfel altor localități din județul Sibiu care au finalizat proiecte cu finanțare PNRR dedicate infrastructurii verzi, precum Municipiul Sibiu, unde au fost implementate recent proiecte similare pentru dezvoltarea urbană sustenabilă.