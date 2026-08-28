George-Ciprian Melinte, student al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, trece de șase luni prin cea mai grea încercare a vieții.

Tânărul a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer, cu metastaze pulmonare și cerebrale, iar acum are nevoie de sprijin financiar pentru a putea continua tratamentul, investigațiile și deplasările medicale.

George-Ciprian Melinte este student al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. În urmă cu șase luni, viața lui s-a schimbat radical după ce a primit diagnosticul de sarcom alveolar de părți moi, o formă rară de cancer.

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Boala a fost însoțită de metastaze pulmonare și cerebrale, iar în lunile care au urmat tânărul a trecut prin operații, internări și ședințe de chimioterapie.

Acum, comunitatea Academiei Forțelor Terestre din Sibiu s-a mobilizat pentru a-l sprijini și a lansat un apel la solidaritate.

„În Academia Forțelor Terestre «Nicolae Bălcescu» din Sibiu învățăm că nicio luptă nu se duce singur. Este momentul să fim alături de George și să îi arătăm că are în spate o întreagă comunitate”, se arată în mesajul prin care este făcut apelul la donații

George: „Au fost luni foarte grele, cu multă teamă și nesiguranță”

Tânărul a vorbit la rândul său despre cele șase luni în care viața sa a însemnat operații, tratamente și căutarea unei soluții care să îi ofere o șansă în lupta cu boala.

„În urmă cu 6 luni, viața mea s-a schimbat complet. Am fost diagnosticat cu Sarcom alveolar de părți moi, un tip rar de cancer cu metastaze pulmonare și cerebrale. De atunci, am trecut prin operații, internări și ședințe de chimioterapie. Au fost luni foarte grele, cu multă teamă și nesiguranță, dar am continuat să lupt și să sper că voi găsi un tratament care să mă ajute”, spune George-Ciprian Melinte.

Medicii i-au recomandat acum imunoterapia ca următoare variantă de tratament. În paralel, pentru a se asigura că urmează cea mai potrivită cale, tânărul și-a trimis analizele în Italia, unde așteaptă o a doua opinie medicală.

Costurile tratamentului depășesc posibilitățile familiei

Tratamentul, investigațiile și deplasările necesare presupun însă costuri foarte mari. George spune că familia sa l-a susținut până acum, însă resursele financiare sunt aproape epuizate.

„Medicamentul de care am nevoie nu este compensat, iar costurile lui depășesc cu mult posibilitățile noastre, așa că singura modalitate de a face rost de el este să îl câștig în instanță cu statul”, explică tânărul.

În acest moment nu poate estima o sumă totală necesară, întrucât evoluția tratamentului ar putea presupune noi intervenții și investigații.

„Nu vă pot spune cu certitudine de ce sumă am nevoie, pentru că tratamentul meu poate presupune și alte intervenții și investigații pe parcurs. În acest moment, orice ajutor mă poate apropia de șansa de a reuși să trec prin această etapă dificilă”, spune George.

Tânărul îi roagă inclusiv pe cei care nu pot contribui financiar să distribuie apelul său, pentru ca acesta să ajungă la cât mai multe persoane.

„Vă rog să mă ajutați să duc acest mesaj mai departe. O distribuire poate părea un gest mic, dar este suficient. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijin!”, transmite George-Ciprian Melinte.

Cum poate fi ajutat George

Cei care doresc să îl sprijine pe studentul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu pot face donații în conturile puse la dispoziție:

IBAN lei: RO87BTRLRONCRT0DG7461501

IBAN euro: RO34BTRLEURCRT0DG7461501

Titular: Melinte George-Ciprian

Detalii plată: Donație

Mesajul colegilor săi se încheie cu speranța că George va putea reveni în Academie după această luptă: „Suntem alături de tine, George, și te așteptăm să te întorci cu bine, alături de colegii tăi!”