Ce s-a întâmplat cu FC Hermannstadt? Unde s-a greșit și de ce echipa care ajunsese în Superligă și jucase două finale de Cupa României a dispărut din fotbalul sibian?

Teodor Birț, fondator și fost președinte al FC Hermannstadt, vorbește deschis la Ora de Sport despre unul dintre cele mai grele momente pentru fotbalul din Sibiu.

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„Nu am nici cel mai mic amestec”, spune Birț despre speculațiile apărute după prăbușirea fostului club, dar vorbește și despre greșelile pe care consideră că FC Hermannstadt le-a făcut în ultimii ani.

Discuția merge însă mai departe. Acum, Teodor Birț face parte din conducerea Inter Sibiu, echipă care începe un nou sezon în Liga 3 și în jurul căreia așteptările au crescut după dispariția Hermannstadt.

Cât de sus poate ajunge Inter? Poate reveni Sibiul în fotbalul mare? Cât va dura? Și, mai ales, cum poate fi evitată povestea trăită de FC Hermannstadt, Voința sau fostul Inter?

„Se mai poate face așa cum am făcut-o o dată, se mai poate face și a doua oară, dar trebuie să construim mult mai sănătos”, spune Teodor Birț.

Despre FC Hermannstadt, Inter Sibiu, bani, sponsori, jucătorii sibieni, revenirea oamenilor pe Municipal și viitorul fotbalului local, într-o ediție specială Ora de Sport.

📺 Vineri, 28 august, pe Ora de Sibiu, de la ora 20:30.