Pe scurt: Două ansambluri folclorice din Sibiu duc tradițiile locale peste Prut, la un festival din Criuleni, Republica Moldova.

Artiști din județul Sibiu vor participa, în 29 și 30 august, la Festivalul „Tradiții românești la Nistru”, organizat în orașul Criuleni, Republica Moldova.

Potrivit unei postări publicate de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, invitația a venit din partea Consiliului Raional Criuleni și a fost adresată Consiliului Județean Sibiu.

La eveniment vor lua parte Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului și Ansamblul „Mândre plaiuri boicene”, care vor reprezenta județul Sibiu pe scena festivalului. Participarea celor două ansambluri face parte dintr-o colaborare mai amplă între județul Sibiu și comunitățile din Republica Moldova.

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Daniela Cimpean a subliniat că, de nouă ani, județul Sibiu construiește legături cu localități din Republica Moldova, precum Dondușeni, Criuleni, Strășeni și Soroca.

„Sunt punți care nu se măsoară doar în proiecte, ci în oameni și în valorile care ne unesc”, a transmis Cimpean.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a declarat: „Mă bucur că, prin artiștii noștri, bogăția culturală a județului Sibiu ajunge din nou peste Prut. Le doresc mult succes și sunt convinsă că vor arăta ce avem mai frumos: tradiția și sufletul comunităților noastre!”

Festivalul „Tradiții românești la Nistru” reunește artiști și ansambluri din mai multe regiuni, promovând tradițiile românești și schimburile culturale dintre România și Republica Moldova. Evenimentul va avea loc la Criuleni, pe malul Nistrului, în perioada 29-30 august.