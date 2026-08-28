Pe scurt: Viitorii profesori pot urma formarea psihopedagogică doar la universitățile acreditate de Ministerul Educației pentru 2026-2027. Cele mai multe locuri sunt la Cluj, București și Iași.

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, prin Ordinul nr. 4.724/2026, lista celor 58 de instituții de învățământ superior acreditate care pot organiza, în anul universitar 2026-2027, programe de formare psihopedagogică pentru certificarea competențelor necesare profesiei didactice, atât la nivelul I, cât și la nivelul II. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial pe 26 august, potrivit Edupedu.ro.

Universitățile care organizau aceste programe, dar nu se regăsesc pe noua listă, nu mai pot organiza concurs de admitere pentru anul universitar 2026-2027 și intră în lichidare, având dreptul să continue doar pregătirea studenților deja înscriși în anii anteriori.

Conform articolului 1, alineatul 2 din ordin, „programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (nivelul I, respectiv nivelul II), organizate de către instituțiile de învățământ superior acreditate care nu sunt cuprinse în anexa la prezentul ordin, intră în lichidare, în sensul că asigură școlarizarea studenților înscriși în anii universitari precedenți, dar nu organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2026-2027”.

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Din lista aprobată de Minister, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca are cel mai mare număr maxim de studenți – 3.500, urmată de Universitatea din București cu 3.000 de locuri și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu 2.400 de locuri. Politehnica București are prevăzut un maximum de 1.600 de studenți, iar Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea și Universitatea de Vest din Timișoara au câte 1.500 de locuri fiecare.

Numărul maxim de studenți este stabilit pentru un singur nivel de formare psihopedagogică.

Programul de formare psihopedagogică este structurat în două niveluri:

Nivelul I (inițial) : presupune acumularea a minimum 30 de credite și le permite absolvenților de studii universitare să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, conform metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul nr. 4.139/2022.

: presupune acumularea a minimum 30 de credite și le permite absolvenților de studii universitare să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, conform metodologiei-cadru aprobate prin Ordinul nr. 4.139/2022. Nivelul II (de aprofundare): presupune minimum 60 de credite (cele 30 de la Nivelul I plus alte 30 de credite) și permite ocuparea posturilor didactice la toate nivelurile învățământului preuniversitar, cu îndeplinirea și a condițiilor privind studiile absolvite.

Conform articolului 176 din Legea învățământului preuniversitar, pentru ocuparea funcțiilor didactice de profesor în gimnaziu, liceu și terțiar nonuniversitar, profesor de instruire practică, profesor documentarist sau profesor corepetitor, este necesară îndeplinirea a cel puțin uneia dintre următoarele condiții:

Absolvirea cu examen de licență în profilul postului, modulul de formare psihopedagogică totalizând 30 de credite ECTS și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an;

Absolvirea cu examen de licență a unui program de licență din domeniul Științe ale educației și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an, pentru posturile asociate domeniului Științe ale educației;

Absolvirea cu examen de licență a unui program de licență în profilul postului și absolvirea unui program de studii universitare de masterat didactic cu durata studiilor de un an și jumătate;

Absolvirea cu examen de licență a unui program de licență didactică cu dublă specializare în profilul postului.

Lista completă a universităților acreditate pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică în anul universitar 2026-2027 este disponibilă în anexa la Ordinul nr. 4.724/2026.

Informații despre alte măsuri recente pentru cadrele didactice pot fi găsite și în articolul Bani în plus pentru profesorii universitari: Guvernul introduce „dirigenția” la facultate.