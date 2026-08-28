Pe scurt: Regele Harald, considerat un reformator al Norvegiei, s-a stins după ce a fost tratat pentru o infecție bacteriană. Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci pentru monarhia norvegiană.

Regele Harald al Norvegiei, recunoscut drept cel mai în vârstă șef de stat din Europa, a murit la vârsta de 87 de ani.

Potrivit Economica.net, palatul regal a arborat drapelul în bernă vineri, 28 august 2026, în semn de doliu național.

Transmisiunile televiziunilor norvegiene au surprins momentul în care steagul a fost coborât, confirmând astfel vestea tristă pentru întreaga țară. Regele Harald era considerat un monarh reformator, fiind apreciat pentru modernizarea instituției regale și apropierea de poporul norvegian.

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Curtea regală a anunțat joi, 27 august 2026, că starea de sănătate a regelui s-a deteriorat semnificativ în timp ce se afla internat în spital. Comunicatul oficial preciza că situația sa era „foarte gravă”, iar medicii depuneau eforturi pentru a-i stabiliza starea.

Regele Harald a fost spitalizat pe 17 august 2026, după ce a fost diagnosticat cu o infecție bacteriană în sânge. Casa regală a informat publicul că monarhul primea tratament specializat, însă evoluția bolii a fost nefavorabilă.

Moartea regelui Harald marchează sfârșitul unei epoci pentru Norvegia și pentru monarhiile europene. Harald era unul dintre ultimii regi ai Europei care a domnit peste trei decenii, fiind un simbol al stabilității și continuității în Norvegia.

Potrivit Reuters, Harald a fost apreciat pentru deschiderea sa către reforme și pentru modul în care a reprezentat Norvegia pe scena internațională. De-a lungul domniei sale, a susținut modernizarea instituțiilor statului și a promovat valorile democratice.

Casa regală urmează să anunțe detalii despre funeralii și despre succesiunea la tron în perioada următoare.