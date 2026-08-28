Pe scurt: Scăderea Dunării pune în pericol funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile testează soluții inedite pentru a evita oprirea producției de energie.

Autoritățile au anunțat un plan de urgență pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor de la Centrala Nucleară Cernavodă, în contextul în care nivelul Dunării continuă să scadă.

Potrivit Adevărul, printre scenariile analizate se numără direcționarea apei către centrală cu ajutorul unor barje și al unui dig, alimentarea cu apă din surse alternative sau chiar transportul acesteia cu cisterne.

De câteva zile, autoritățile testează eficiența unui sistem provizoriu amplasat în aval de podul de la Cernavodă, după ce nivelul Dunării a atins valori extrem de scăzute, iar centrala nucleară a fost oprită complet în luna august.

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Conform datelor citate, debitul Dunării la intrarea în România este în prezent de aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă, cu estimări de creștere până la 1.500 de metri cubi pe secundă până la 1 septembrie.

Pentru a preveni probleme la repornirea centralei, pe 25 august au fost amplasate cinci barje încărcate complet în aval de podul de la Cernavodă. Acestea ocupă o lungime de aproximativ 200 de metri și au rolul de a direcționa o cantitate mai mare de apă către zona centralei. Dunărea începe să-și revină, însă autoritățile rămân în alertă.

Guvernul analizează soluții pentru scenariul în care Dunărea scade la un metru

Planul autorităților include mai multe variante pentru situația în care debitul Dunării ar continua să scadă. Una dintre soluții presupune conservarea apei din bazinul de stocare al centralei cu ajutorul unor pompe montate pe barje sau platforme plutitoare. De asemenea, ar putea fi folosit un dig mobil gonflabil, care să poată fi instalat rapid în canalul Dunăre-Marea Neagră, în cel mult 24 de ore.

Cel mai grav scenariu analizat este cel în care adâncimea Dunării în zona centralei ar ajunge la doar un metru. În această situație, necesarul de apă ar putea fi asigurat din puțuri și bazine de demineralizare, iar o altă variantă ar fi transportarea apei cu cisterne, pe cale rutieră sau feroviară, inclusiv cu autospeciale ale pompierilor.

Guvernul urmează să prezinte pe 13 septembrie calendarul de implementare a acestor măsuri, precum și sursele de finanțare.

Centrala de la Cernavodă asigură 20% din energia electrică a României

Problema nivelului scăzut al Dunării este cu atât mai importantă cu cât Centrala Nucleară de la Cernavodă produce aproximativ 20% din energia electrică a României. Unitatea a fost oprită complet pe 13 august, după ce nivelul Dunării a coborât la cea mai scăzută valoare înregistrată până în prezent.

Autoritățile încearcă acum să se asigure că, după repornire, o eventuală nouă scădere accentuată a nivelului fluviului nu va afecta funcționarea centralei și sistemele necesare pentru răcirea reactoarelor.

Mai multe detalii despre oprirea centralei și impactul asupra sistemului energetic au fost prezentate și în articolul dedicat din arhivă