Pe scurt: Un tânăr din Orlat a fost prins la Gura Râului pe un moped fără acte. Poliția a deschis dosar penal pentru conducere ilegală.

Un tânăr de 20 de ani, cu domiciliul în Orlat, a fost oprit de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște pe strada Câmpșorului din localitatea Gura Râului, joi, 27 august 2026, în jurul orei 14:10.

Potrivit IPJ Sibiu, în urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că mopedul pe care îl conducea tânărul nu era înmatriculat sau înregistrat, așa cum prevede legislația rutieră.

În urma celor constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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În ultimele săptămâni, au mai fost raportate cazuri similare în zonă, inclusiv în Gura Râului, unde un adolescent a fost depistat conducând ilegal un scuter, după cum a relatat Ora de Sibiu.

Polițiștii reamintesc că orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat sau înregistrat, iar conducătorii trebuie să dețină documentele legale necesare. Nerespectarea acestor obligații poate duce la sancțiuni penale și administrative.