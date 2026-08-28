Primăria a verificat peste 1.000 de clădiri din Sibiu, iar 28 sunt în stare „rea”: lista completă cu toate imobilele

Peste o mie de clădiri din municipiul Sibiu au fost trecute prin filtrul unei evaluări vizuale rapide, o primă etapă obligatorie demarată de Primărie pentru reducerea riscului în caz de cutremur. Deși majoritatea imobilelor analizate din exterior au primit undă verde, inspectorii au scos la iveală și o „listă neagră”: zeci de clădiri, printre care și mai multe blocuri de locuințe, se prezintă într-o stare îngrijorătoare de degradare.

În vederea reducerii riscului seismic și pentru punerea în siguranță a fondului construit local, Primăria Municipiului Sibiu a desfășurat o campanie de evaluare vizuală rapidă (EVR) și a analizat peste 1.000 de imobile. Această procedură s-a derulat conform prevederilor legale în vigoare, iar datele tehnice au fost culese strict din exteriorul clădirilor.

„Procedura EVR a reprezentat o etapă preliminară, non-invazivă, prin care echipele din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu au colectat date tehnice din exteriorul imobilelor și din spațiile comune, fără a fi necesar accesul în interiorul locuințelor”, potrivit municipalității.

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Bilanțul evaluărilor: Câte clădiri au trecut testul vizual

Potrivit documentului centralizator, pe raza municipiului Sibiu au fost verificate, în total, 1.088 de locații. Starea de conservare a acestora a fost catalogată astfel:

În stare bună: 987 de clădiri, dintre care 795 sunt blocuri și 192 sunt case unifamiliale;

987 de clădiri, dintre care 795 sunt blocuri și 192 sunt case unifamiliale; În stare satisfăcătoare: 51 de imobile, dintre care 34 de blocuri și 17 case unifamiliale;

51 de imobile, dintre care 34 de blocuri și 17 case unifamiliale; În stare rea: 28 de imobile care prezintă un grad vizibil de degradare, fiind vorba de 17 blocuri și 11 case unifamiliale.

În baza de date a municipalității, 13 dintre adresele verificate se repetă, în timp ce 9 locații nu au putut fi identificate în teren de către echipele de control.

Lista imobilelor încadrate în stare „rea”

Pe baza observațiilor din teren, echipele au identificat clădiri care prezintă degradări majore sau scări de bloc aflate într-o stare precară. Raportul centralizează 11 case unifamiliale și 17 blocuri încadrate la această categorie, însă în tabel sunt catalogate, suplimentar, ca fiind în stare rea, mai multe scări, chiar dacă blocul în sine este în stare bună.

Case unifamiliale în stare rea:

Calea Dumbrăvii nr. 14 (Stare rea) Str. Constantin Noica nr. 1 (Stare rea) Str. Constantin Noica nr. 36 (Stare rea) Str. Constantin Noica nr. 37 (Stare rea) Str. Frații Grăhi nr. 20 (Stare rea la etaj / stare bună la parter) Str. Mitropoliei nr. 7 (Stare proastă) Str. Movilei nr. 1 (Foarte degradată) Str. Movilei nr. 14 (Zid foarte degradat) Str. Pielarilor nr. 13A (Stare slabă) Str. Spartacus nr. 10 (Stare rea) Str. Zidului nr. 2 (Stare slabă pentru un corp din partea din spate a curții)

Blocuri de locuințe în stare rea (menționate integral sau cu probleme la anumite scări):

Al. Frații Buzești nr. 12 (Scara C arată rău și este izolată parțial) Al. Șelimbăr nr. 1 (Stare rea, izolat parțial) Al. Șteaza nr. 4 (Stare rea scările C și D) Al. Streiu nr. 2 (Stare rea scara C) Al. Taberei nr. 2 (Stare rea, scările A și B sunt neizolate) Al. Turnu Roșu nr. 6 (Stare rea scările A, B, D, iar scara C este izolată) Bd. Mihai Viteazul nr. 23 (Stare rea, bloc parțial izolat) Bd. Mihai Viteazu nr. 31 (Stare rea, bloc parțial izolat) Calea Cisnădiei nr. 9 (Stare rea, scara A neizolată, iar scara B este izolată) Calea Cisnădiei nr. 15 (Stare rea, scările A și B sunt neizolate) Calea Cisnădiei nr. 17 (Stare rea, bloc neizolat) Calea Cisnădiei nr. 17 bloc 23 (Scara B arată rău, dar este izolată. Scara C arată rău și nu este izolată) Bd. Vasile Milea bloc 1 (Stare rea, bloc neizolat) Bd. Vasile Milea bloc P1 (Vopseaua la tot blocul arată foarte rău) Str. Goraslau nr. 2 (Scările A și B sunt izolate, dar balcoanele arată rău) Str. Goraslau nr. 6 bloc T16 (Scara A este într-o stare rea) Str. Hipodromului nr. 2 (Scara B arată rău și este parțial izolată) Str. Hipodromului nr. 6 bloc 11 (Scările B, C și D arată rău) Str. Hipodromului nr. 8 (Scara C arată rău) Str. Miraslau. nr. 3 (Scara C arată rău și este parțial izolată) Str. Miraslau nr. 31 (Scara B arată rău și este parțial izolată) Str. Negoveanu nr. 11 (Scara B arată rău și este neizolată, are vopseaua murdară) Str. Negoveanu nr. 13 (Stare rea, scara A izolată parțial) Str. Oștirii nr. 2 (Stare rea, scara A) Str. Plugarilor nr. 4 (Stare foarte rea, scările A, B, C, D sunt izolate) Str. Rahovei nr. 32 (Scara C arată rău, este izolată, dar vopseaua este murdară) Str. Rahovei nr. 35 (Scara D arată rău și este izolată parțial) Str. Rahovei nr. 41 (Scara B arată rău, dar este izolată)

Redăm integral lista completă cu imobilele supuse procedurii EVR:

Atenție: „stare rea” nu înseamnă automat risc seismic

Evaluarea Vizuală Rapidă nu reprezintă o expertiză tehnică seismică și nu înseamnă că imobilele respective sunt automat încadrate într-o clasă de risc seismic.

EVR este o procedură preliminară, non-invazivă, prin care sunt observate caracteristicile și starea vizibilă a clădirilor.

Prin urmare, calificative precum „bună”, „satisfăcătoare” sau „rea” descriu starea constatată în cadrul acestei evaluări vizuale și nu trebuie confundate cu o încadrare oficială în clasele de risc seismic.

Pentru stabilirea vulnerabilității structurale și a unei clase de risc seismic este necesară o expertiză tehnică de specialitate.

Primăria Sibiu spune că această etapă are rolul de a ajuta la reducerea riscului seismic și la punerea în siguranță a fondului construit local, oferind o imagine de ansamblu asupra clădirilor care pot necesita o atenție suplimentară.