Pe scurt: Locuitorii din Șelimbăr și Bungard vor resimți presiune scăzută sau lipsă de apă între 1 și 3 septembrie, din cauza lucrărilor la rețeaua de apă pe Hermann Oberth și Constituției.

Apa Canal Sibiu SA va efectua lucrările finale de cuplare a unui tronson de conductă de transport apă potabilă, tip PE 630, cu o lungime de 650 de metri, pe străzile Hermann Oberth și Constituției (între străzile Fabricii și 9 Mai) din municipiul Sibiu.

Potrivit , intervenția este programată în perioada 1 septembrie, ora 09:00, până la 3 septembrie, ora 20:00.

Lucrarea este realizată de firma Terra Building, cu asistență tehnică din partea Apa Canal Sibiu SA, și face parte din proiectul POIM, derulat de operatorul regional. Acest proiect vizează modernizarea și extinderea rețelelor de apă potabilă din Sibiu, pentru a asigura o alimentare mai sigură și eficientă pentru locuitori.

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În urma manevrelor necesare pentru cuplarea conductei, în intervalul menționat, în special în orele de consum ridicat, între 17:00 și 22:00, abonații din Șelimbăr – zona străzilor Octavian Goga, Mihai Eminescu, Ion Rațiu, Ion Creangă, Pictor Brana și străzile adiacente – vor putea experimenta scăderi ale presiunii apei, până la lipsa totală a acesteia. Situația va afecta cu precădere etajele superioare ale blocurilor de locuințe din cartierul Tineretului din Șelimbăr, precum și zona înaltă din localitatea Bungard.

Operatorul regional recomandă abonaților să își asigure rezervele necesare de apă potabilă pe durata lucrărilor. Pentru a veni în sprijinul populației, Apa Canal Sibiu SA va pune la dispoziție apă de utilizare menajeră prin intermediul a două autocisterne. Acestea pot fi solicitate prin Call Center-ul Apa Canal Sibiu, pentru a acoperi necesitățile urgente ale locuitorilor afectați.

La reluarea alimentării cu apă, este posibil să apară modificări ale turbidității apei furnizate, motiv pentru care abonații sunt sfătuiți să folosească apa doar după ce aceasta revine la parametri normali de calitate. Operatorul va monitoriza situația și va interveni pentru remedierea rapidă a eventualelor probleme apărute după finalizarea lucrărilor.

Aceste lucrări se înscriu în seria de intervenții ample asupra rețelelor de utilități din Sibiu și localitățile limitrofe, care au generat în ultimele luni restricții și întreruperi temporare ale alimentării cu apă, după cum s-a întâmplat și în cazul locuitorilor din Șelimbăr și Bungard afectați două zile la începutul lunii august.